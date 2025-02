Zamiast nart samochody za 100 mln zł. Castrol Ikony Motoryzacji na ferie

Ferie to dla wielu rodziców czas, w którym muszą zająć się oni swoimi pociechami, by te nie spędziły całych dwóch tygodni przed ekranami. Jednym ze sposobów na zajęcie dziecka, a przy tym rodzinne spędzenie czasu jest wybranie się na stadion PGE Narodowy, na wystawę Castrol Ikony Motoryzacji. Na miejscu znajdziemy 100 pojazdów wartych 100 milionów złotych. Co więcej, na czas ferii przygotowano specjalną atrakcję.