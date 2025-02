Politycy chcą, by samochody testowe zarejestrowane za granicą i sprowadzone do Polski zostały objęte podatkiem akcyzowym. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym. Z kolei 24 stycznia 2025 roku Sejm uchwalił nowelizację, w ramach której takie auta byłyby zwolnione z akcyzy tylko przez 18 miesięcy.

Przeciwko obejmowaniu samochodów testowych podatkiem akcyzowym jest Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM). Według SDCM, nie ma uzasadnienia na pobieranie akcyzy od pojazdów z rejestracją profesjonalną innych państw członkowskich UE lub państw trzecich, które trafiają do naszego kraju na testy. Prezes stowarzyszenia, Tomasz Bęben przekonuje, że zdaniem branży pojazdy, które wykorzystywane są do testów nie powinny podlegać akcyzie.

Wskazał on również, że testowanie zaawansowanych technicznie rozwiązań to bardzo żmudny proces, którego czas często przekracza 18 miesięcy, kiedy to akcyza ma nie być pobierana. Jak stwierdził, testy mogą trwać nawet trzy lata. Zwrócił również uwagę, że różnego rodzaju nowe rozwiązania testowane są przeważnie w samochodach klasy wyższej, wyposażonych w silnik o pojemności powyżej dwóch litrów. To zaś oznacza konieczność zapłacenia podatku akcyzowego w wysokości nawet 18,6 proc. wartości samochodu. "W przypadku niektórych modeli akcyza może wynieść nawet pół miliona złotych" – powiedział Bęben.