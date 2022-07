BMW każe nam płacić co miesiąc za korzystanie z wyposażenia? To już działa

Na razie dotyczy to jedynie rynku Korei Południowej - BMW wprowadziło tam opłaty za korzystanie z fabrycznie montowanych funkcji samochodu, jak choćby podgrzewane fotele.

Podgrzewane fotele w BMW za 85 zł miesięcznie

Nie od dziś wiadomo, że wielu producentów instaluje w swoich autach tzw. ukryte funkcje. Dostęp do nich mają tylko klienci, którzy opłacili daną funkcjonalność na etapie konfiguracji samochodu lub zażyczyli sobie odblokowania danej funkcji w serwisie, oczywiście za opłatą. Często bowiem kilka systemów korzysta np. z tych samych kamer i czujników.

Przy coraz bardziej rozbudowanej elektronice wiele rzeczy da się w samochodzie aktywować w trybie online, jednak aby korzystać z dobrodziejstwa np. podgrzewanych foteli, muszą one być fabrycznie wyposażone w tę funkcję. I coraz więcej producentów nie ma w swoich magazynach innych foteli - wszystkie mają maty grzewcze. Taka produkcja jest po prostu tańsza.

Bawarska marka postanowiła pójść jednak o krok dalej i zamiast oferować swoim klientom opcje dodatkowe za jednorazową dopłatą, postanowiła pójść w subskrypcje. W Korei Południowej właściciel BMW, który chce korzystać z podgrzewanych foteli musi za tę przyjemność dopłacić 18 dolarów miesięcznie, co w przeliczeniu daje ok. 85 zł. Dostęp do podgrzewania można także wykupić na rok, za 176 dolarów lub na trzy lata z góry za 283 dolary.

Jaki ma to sens z punktu widzenia kierowcy? Z jednej strony nie płacimy za daną funkcję przy zakupie, z drugiej jednak koszt użytkowania samochodu jeszcze bardziej zależny jest od pogody czy szerokości geograficznej, w której mieszkamy. Oprócz sezonowej wymiany opon kierowca, jeśli tego potrzebuje, musi pamiętać o sezonowym wykupieniu podgrzewania foteli.

Podgrzewanie kierownicy i dźwięk silnika dodatkowo płatne

Dodatkowe opłaty przewidziane są także dla innych funkcji. I tak podgrzewanie kierownicy kosztuje 10 dolarów za miesiąc, 92 dolary za rok lub 161 dolarów za trzy lata.

Jednorazowe opłaty są przewidziane za bezprzewodowy dostęp do Apple CarPlay (305 dolarów) oraz za aktywację emitowanego z głośników sportowego dźwięku silnika (138 dolarów). Wszystkie opisane funkcje są fabrycznie zainstalowane w samochodzie, jednak ich aktywacja wymaga opłaty.

Sam proces aktywacji funkcji odbywa się bez konieczności wizyty w serwisie. Wystarczy wybrać i opłacić interesującą nas opcję w aplikacji producenta.

W tym miejscu wielu osobom nasuwa się myśl o tym, aby we własnym zakresie odblokować dostęp do kilku opcji i nie ponosić dodatkowych opłat. Jednak przy dzisiejszym zaawansowaniu pokładowej elektroniki i możliwości rejestrowania każdej zmiany zachodzącej w samochodzie, takie zachowanie (przynajmniej w okresie gwarancji) może skończyć się nieprzyjemnymi dla użytkownika konsekwencjami. Pojawia się też pytanie na ile byłoby to faktycznie możliwe. Nowoczesne samochody są stale połączone z siecią i właśnie przez sieć, aktywuje się dodatkowe funkcje. Nawet jeśli uda nam się "ręcznie" aktywować jakieś wyposażenie, auto natychmiast może sprawdzić, czy informacja o jej zakupie znajduje się na serwerach BMW, a następnie dezaktywować to zdobyte nielegalnie.

