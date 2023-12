Bestsellerowy model Volkswagena będzie produkowany w Polsce

Spis treści: 01 Volkswagen Golf będzie produkowany w Polsce

02 Do Polski przyjadą karoserie

03 Volkswagen Poznań produkuje dziś samochody dostawcze

Zarząd koncernu Volkswagen podjął decyzję o uruchomieniu w zakładzie Volkswagen Poznań produkcji Volkswagena Golfa. Ma to nastąpić w 2027 roku i jest świetną wiadomością dla pracowników polskiej fabryki. Popularny kompakt będzie produkowany obok modelu Caddy, który położony w poznańskiej dzielniczy Antoninek zakład wytwarza od lat.

Volkswagen Golf będzie produkowany w Polsce

Golf to rynkowy przebój Volkswagena, model właściwie już kultowy. I generacja tego pojazdu debiutowała w 1974 roku, a to dziś sprzedano około 37 milionów egzemplarzy ośmiu generacji.

Reklama

Volkswagen to jeden z producentów, który mocno postawił na samochody elektryczne i... nieco się na tym "przejechał". Ze względu na wysoki koszt wytwarzania takich pojazdów oraz rosnącą chińską konkurencję, sprzedaż elektrycznych samochodów niemieckiego koncernu jest znacznie poniżej zakładanych poziomów. W efekcie fabryki je wytwarzające wstrzymują produkcję i notują przestoje. Zupełnie inaczej jest w przypadku samochodów spalinowych.

Dlatego uruchomienie w Polsce produkcji Golfa, który nigdy nie będzie samochodem elektrycznym (bo elektrycznym samochodem kompaktowym jest ID.3) zapewnia poznańskiemu zakładowi na najbliższe lata stabilność produkcji.

Do Polski przyjadą karoserie

Volkswagen Golf będzie produkowany w Poznaniu w systemie MKD, a to oznacza, że do naszego kraju będzie przyjeżdżać karoseria samochodu, która już tutaj będzie trafiała najpierw do lakierni, a następnie na taśmę montażową, na której będzie powstawał samochód.

Nie wiadomo na razie, jak duża będzie produkcja w Poznaniu. Wiadomo natomiast, że Volkswagen nie zamierza wygaszać produkcji Golfa w macierzystym zakładzie w Wolfsburgu.

Volkswagen Poznań produkuje dziś samochody dostawcze

Volkswagen Poznań jest operatorem czterech zakładów. W samym Poznaniu powstają modele dostawcze: Caddy i Transporter T6.1, a we Wrześni - również dostawczy, ale większy model Crafter, także w elektrycznej wersji e-Crafter. Ponadto w Wildze znajduje się odlewania, a Swarzędzu - Zakład Zabudów Specjalistycznych. We wszystkich czterech zakładach pracuje ponad 9 tys. osób, Volkswagen Poznań to największy pracodawca w regionie poznańskim.



Uruchomienie produkcji Golfa to nie koniec zmian, jakie czekają polskie zakłady Volkswagena. Do końca dekady mają one uruchomić produkcję elektrycznych samochodów dostawczych z rodziny SPACE. Pierwszym z nich ma być nowa generacja Craftera.