Aston Martin zaskoczył decyzją. Niespodziewany mariaż z nową marką na rynku

Aston Martin długo wzbraniał się przed tym krokiem. Nawet niedawna premiera modelu DB12 dawała nadzieję, że jeszcze długo nie nastąpi zwrot w kierunku rozwiązań elektrycznych. Na pocieszenie możemy spodziewać się jednego. Jeśli Brytyjczykom przyjdzie zbudować bezemisyjne auto sportowe, będzie to naprawdę fenomenalna maszyna.

Brytyjska manufaktura właśnie rozpoczęła współpracę z amerykańską firmą Lucid, która opracowała najszybszego sedana na świecie. Niewielkie przedsiębiorstwo z siedzibą w Kalifornii będzie dostawcą baterii i silników elektrycznych. Co z tego tytułu zyska Lucid? W zamian firma przejmie 3,7 proc. udziałów brytyjskiej marki. Ten duet może nieźle namieszać na rynku supersamochodów nowej generacji.

Flagowy model firmy Lucid ma na swoim koncie poważne osiągnięcia. Jednym z nich jest zwycięstwo nad Teslą Model S Plaid i Bugatti Chiron w wyścigu na ćwierć mili (400 m). Można śmiało powiedzieć, że Lucid Air w wersji “Sapphire", to najszybszy samochód (a na pewno sedan) na świecie. Jest wyposażony trzy silniki elektryczne, które łącznie wytwarzają ponad 1200 KM mocy. Do tego waży 2,4 tony, a pierwszą “setkę" rozwija w mniej niż 2 sekundy. Prędkość maksymalna to 330 km/h.

Aston Martin planuje zaprezentować swojego pierwszego elektryka w 2025 roku. Wielu było przekonanych, że brytyjski sportowiec zasilany prądem będzie czerpał garściami z aut Mercedesa. Jak się jednak okazuje, plany się zmieniły, ale to nie koniec współpracy z niemieckim producentem. Marka z Affalterbach ciągle jest i przez jeszcze pewien czas będzie odpowiedzialna za dostarczanie silników i skrzyni biegów dla spalinowych modeli.