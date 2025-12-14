W skrócie Volvo wprowadza na europejski rynek model EX30 Black Edition, wyróżniający się minimalistycznym designem oraz niemal całkowicie czarną stylistyką.

EX30 Black Edition dostępne jest w dwóch wersjach wyposażenia i kilku wariantach silnikowych, z najmocniejszym Twin Motor Performance o mocy 428 KM.

EX30 to najmniejszy i najtańszy SUV marki Volvo, zaprojektowany z myślą o dwóch osobach, z cenami zaczynającymi się od 177 tys. zł.

Volvo przygotowało wariant Black Edition dla osób, które najbardziej cenią estetyczny konserwatyzm, minimalizm oraz elegancję. Jednolitość oraz spójność jego stylistyki natychmiast rzucają się w oczy. Podobnie sprawa ma się we wnętrzu. Utrzymany w tonacji Indigo środek tworzy z resztą pojazdu, wykończoną w kolorze Onyx Black, harmonijną całość.

Volvo EX30 Black Edition jest (prawie) całe czarne

Szwedzki producent, projektując wersję Black Edition, postawił niemal w całości na czerń. Z przodu zauważyć można czarny emblemat marki, natomiast na klapie bagażnika znalazło się miejsce dla napisu VOLVO i oznaczenia modelu. Jedynym elementem auta, które kontrastuje z wszechobecnym czarnym kolorem, jest emblemat określający układ napędowy. Napis Extended Range/Twin Performance pozostawiono w jego pierwotnej barwie.

W standardzie Volvo EX30 znalazły się 19-calowe, czarne felgi materiały prasowe

W standardowym wyposażeniu auta znalazły się 19-calowe felgi w kolorze czarnym, natomiast w opcji dostępne są 20-calowe obręcze open spoke ze srebrnym frontem. Szwedzi przyciemnili również tylne szyby. Black Edition można dostać w dwóch wersjach - Plus oraz Ultra. Obie posiadają wszystkie dostępne konfiguracje napędów elektrycznych.

Volvo EX30 to najmniejszy i najtańszy SUV w ofercie marki

Volvo EX30 od początku zostało zaprojektowane jako auto bateryjne. Powstało na platformie SEA2, która została opracowana przez chiński koncern Geely, do którego Volvo należy od 15 lat.

Stylistycznie pojazd co prawda wciąż posiada elementy, które znamy z innych modeli, jak np. reflektory w kształcie "młotów Thora", jednak we wnętrzu widać już wpływy minimalizmu. Brakuje w nim tradycyjnych wskaźników pod kierownicą, niewiele też jest fizycznych przycisków - niemal wszystko obsługuje się za pomocą centralnego ekranu.

Volvo EX30 cechuje elegancka, jednolita stylistyka materiały prasowe

EX30 to model raczej przeznaczony dla dwóch osób (choć pięciodrzwiowy), tylna kanapa i 318-litrowy bagażnik nie zadowolą większej liczby podróżnych. Najbogatsza wersja Ultra posiada panoramiczny dach, nagłośnienie Harman Kardon i system kamer 360°.

Volvo EX30 posiada trzy wersje silnikowe

W wariancie Ultra dostępne są dwie wersje silnikowe: Single Motor Extended Range (silnik o mocy 272 KM i bateria o pojemności 69 kWh) oraz Twin Motor Performance (dwa silniki o łącznej mocy 428 KM i bateria 69 kWh). Ta ostatnia zapewnia przyspieszenie do 100 km/h w czasie zaledwie 3,6 s.

Najtańszy wariant Core dostępny jest w wersjach Single Motor (silnik o mocy 272 KM, bateria o pojemności 51 kWh), a "środkowa" odmiana Plus posiada wszystkie trzy wersje silnikowe.

Ceny EX30 w Polsce zaczynają się od 177 tys. zł. Najlepiej wyposażona wersja Ultra to już wydatek rzędu 227 tys. zł (wersja Single Motor Extended Range) i 249 tys. zł (wersja Twin Motor Performance). Volvo EX30 Black zakupimy za co najmniej 195 990 zł. Dostępna jest również odmiana Cross Country - koszt to 259 990 zł.

