W Tokio ruszył właśnie Japan Mobility Show 2025 - jeden z najważniejszych salonów motoryzacyjnych w tej części globu. Największą gwiazdą imprezy jest bez wątpienia koncepcyjny model nowej Toyoty Corolli. Na słowo "koncepcyjny" można jednak patrzeć przez palce. Dbałość o "produkcyjne" detale w postaci klamek (znane z nowego Lexusa ES), lusterek czy spełniającego wymagania homologacyjne oświetlenia, nie pozostawia złudzeń - tak właśnie wyglądać będzie 13. generacja największego sprzedażowego hitu w historii motoryzacji.

Stylistycznie 13. generacja Toyoty Corolli przypomina nieco krzyżówkę najnowszego Priusa i elektrycznej Toyoty C-HR+ (np. tylny spoiler). Prezentowany w Tokio sedan nabrał sportowego charakteru za sprawą szerokiego przodu, nisko opadającej linii dachu czy np. pozbawionych ramek okiennych drzwi. Cechą szczególną jest opadająca ku przodowi linia przednich okien, która w zamyśle stylistów ma zapewne potęgować wrażenie dynamiki podsycane przez 21-calowe obręcze kół.

Przednie i tylne lampy łączą przebiegające przez całą szerokość karoserii diodowe pasy świetlne.

Toyota Corolla Concept na Japan Mobility Show 2025 materiały prasowe

Najmniej z finalnej, produkcyjnej wersji znajdziemy zapewne w kabinie pojazdu. Świadczą o tym np. brak centralnego ekranu dotykowego czy rezygnacja z fizycznych przycisków na rzecz "dotykowego, cyfrowego kokpitu". Śmiało zakładać można, że produkcyjna odmiana będzie w tej kwestii o wiele bardziej pragmatyczna.

Wiadomo, że bazą do stworzenia nowej generacji jest opracowana od zera platforma zaprojektowana z myślą o wykorzystaniu różnych układów napędowych.

Corolla jest samochodem globalnym, więc musi spełniać różne wymagania dotyczące układu napędowego w różnych regionach

Oznacza to, że do wyboru będą zarówno klasyczne hybrydy, hybrydy plug-in, jak i odmiana w pełni elektryczna. Wstępne informacje mówią o hybrydowych układach ze spalinowymi jednostkami o pojemnościach 1,5 i 2,0 l.

Najprawdopodobniej chodzi o zupełnie nową generację hybryd japońskiego producenta. Wiadomo np., że jednostka o pojemności 1,5 l będzie klasycznym czterocylindrowcem, a nie - jak ma to miejsce obecnie - konstrukcją trzycylindrową. Co ciekawe, mimo większej liczby cylindrów, jednostka ma być o 10 proc. mniejsza i lżejsza od poprzednika. W przypadku hybryd plug-in nowy silnik 1,5 l wyposażony będzie w turbodoładowanie.

Obecnie wiadomo jedynie, że oficjalny debiut produkcyjnej odmiany nowej Toyoty Corolli 13. generacji planowany jest na koniec 2026 roku. Samochody najpewniej trafią do nabywców w pierwszym kwartale 2027 roku.

