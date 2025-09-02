W skrócie Smart zapowiada powrót do miejskich, dwumiejscowych aut z modelem #2, który zadebiutuje w Europie pod koniec 2026 roku.

Nowy Smart #2 będzie w pełni elektryczny i produkowany w Chinach na nowej platformie, jako bezpośredni następca modelu Fortwo.

Mimo historycznych sukcesów marka mierzy się z rosnącą konkurencją i unijnymi cłami, które mogą wpłynąć na cenę i popularność nowego modelu.

Historia Smarta rozpoczęła się w 1997 roku, gdy na salonie we Frankfurcie zaprezentowano model o nawie Smart City-Coupe. Było to niewielkie, trzydrzwiowe i dwumiejscowe auto - długość jego nadwozia wynosiła zaledwie 250 cm, przy rozstawie osi wynoszącym 181 cm.

Smart Fortwo. Auto jedyne w swoim rodzaju

Samochód miał niezwykłą konstrukcję. Silnik o pojemności zaledwie 599 cm3 umieszczono z tyłu. Generował on 45 KM i 70 Nm i za pośrednictwem automatycznej skrzyni biegów napędzał koła tylne. W kabinie swobodnie mieściły się dwie osoby, a nad silnikiem wygospodarowano bagażnik o symbolicznej pojemności 130 litrów.

Model ten wszedł do sprzedaży w 1998 roku, a w 2003 roku zmieniono jego nazwę na Fortwo.

W 2007 roku debiutowała druga generacja, która była już większym pojazdem - długość nadwozia wzrosła o niemal 20 , a rozstaw osi - o 6 cm. Następnie, w latach 2014 - 2019 produkowano Smarta Fortwo III generacji o podobnych wymiarach. Najdłużej, do 2024 roku przetrwała produkcja tego modelu w wersji elektrycznej.

Trzy generacje Smarta Fortwo materiały prasowe

Smart sprzedawał się dobrze, ale generował straty

Przez cały ten czas Smart należał do Daimlera, który próbował poszerzać gamę o nowe modele (Forfour, Formore, Roadster). Nie spotkały się one już z takim ciepłym przyjęciem, jak pierwszy model, w efekcie marka przez wiele lat generowała straty. W efekcie na początku 2020 roku doszło do dużych przekształceń własnościowych. Powstała nowa marka - Smart Automobile, która była spadkobiercą dorobku Smarta, a w której udziały po równo objęli Daimler i chińskie Geely.

Ogłoszono wówczas, że nad stworzeniem nowych generacji Smartów wspólnie pracować będą konstruktorzy niemieccy i chińscy. Nasi sąsiedzi zza Odry odpowiadać mieli za stylistykę, a Chińczycy - za rozwiązania techniczne. Ustalono również, że Smarty będą produkowane wyłącznie w Chinach.

Smart po nowemu. Zaczęło się od #1

Tak też się stało. W 2022 roku debiutował pierwszy model nowej generacji, kompaktowy SUV o napędzie elektrycznym o nazwie Smart #1. Rok później zaprezentowano Smarta #3, który jest kompaktowym crossoverem z nadwoziem typu coupe, a w tym roku w salonach pojawił się Smart #5, który jest SUV-em średniej wielkości.

Obecna gama modeli Smarta obejmuje wyłącznie duże pojazdy. #2 ma to zmienić materiały prasowe

Wszystkie modele mają napęd wyłącznie elektryczny, produkowane są w Chinach i od ubiegłego roku objęte są 18,8-proc. unijnym cłem.

W efekcie ceny Smartów #1 i #3 wzrosły o około 2 tys. euro, a sprzedaż spadła. W lipcu z salonów w Europie wyjechało 6983 samochodów, o 59 proc. mniej niż rok wcześniej. Dla zobrazowania skali - w najlepszych latach Smart sprzedawał nawet 100 tys. samochodów rocznie.

Smart #2 to następca modelu Fortwo. Kiedy premiera?

Sytuację ma poprawić nowy, najmniejszy i najtańszy w gamie model. Samochód trzeba traktować jako bezpośredniego następcę Smarta Fortwo. Będzie to pojazd trzydrzwiowy, miejski (zaliczany do segmentu A), zbudowany na nowej platformie.

Produkcja Smarta #2 będzie odbywać się w Chinach, a w Europie model ten ma pojawić się pod koniec 2026 roku. Jak wszystkie inne oferowane w Europie pojazdy Smarta, będzie miał napęd wyłącznie elektryczny.

Czy nowe model przywróci dawną popularność Smarta? Wszystko będzie zależało od ceny. Konkurencja na rynku małych i względnie tanich samochodów w elektrycznych w Europie rośnie, a Smart będzie musiał się z unijnymi cłami, które mogą z góry postawić go na straconej pozycji.

