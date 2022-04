Nowy Smart #1 to elektryczny crossover i najmocniejszy samochód producenta

Marka Smart, kojarzona do tej pory z niewielkimi samochodami miejskimi, oficjalnie zaprezentowała swój najnowszy model. Smart #1, wychodząc naprzeciw współczesnym trendom przybrał formę elektrycznego crossovera i co ciekawe - jest on najmocniejszym i największym pojazdem w historii producenta.

Nowy Smart #1 dysponuje mocą 268 KM oraz momentem obrotowym na poziomie 343 Nm. Całość pochodzi z pojedynczego silnika napędzającego tylne koła. Firma twierdzi, że elektryczny crossover jest w tanie rozpędzić się do ponad 180 km/h, a jego bateria o pojemności 66 kWh wystarczy na przejechanie ponad 400 km na jednym ładowaniu. Doładowanie Smarta od 10 do 80 procent zajmuje mniej niż 30 minut.

Samochód jest także największym z dotychczas produkowanych przez firmę. Rozmiarami nowy Smart zbliża się bowiem do samochodów segmentu C. Jego długość wynosi 4270 mm, a rozstaw osi to robiące wrażenie 2750 mm. Dzięki temu we wnętrzu nawet wysocy pasażerowi powinni czuć się komfortowo.

Smart #1 - minimalistyczny kokpit i nowe technologie

Będąc już w środku, warto wyróżnić niebanalny, choć minimalistyczny styl kokpitu oraz liczne świecące elementy dekoracyjne idące przez całą długość deski rozdzielczej. Centralnym punktem jest 12,8-calowy tablet, który pełni funkcję głównego kontrolera systemu infotainment. Wśród wyświetlaczy znalazł się jeszcze 9,2-calowy zestaw cyfrowych wskaźników oraz 10-calowy Head-Up display. Smart twierdzi, że wnętrze zostało wykończone wysokiej jakości materiałami premium.

Wśród nowych technologii dostępnych na wyposażeniu samochodu znaleźć można m.in system autonomicznej jazdy poziomu 2 z adaptacyjnym tempomatem, adaptacyjne światłe drogowe, automatyczne parkowanie, asystenta martwego pola oraz asystenta jazdy na autostradzie i w korku.

Wróćmy jednak do samej nazwy samochodu. #1 wbrew temu, co może się wydawać, nie określa "numeru jeden". Firma wyraźnie zwraca uwagę, że zastosowany hashtag odnosi się do wyznaczania trendów i bycia na czasie. Ma to być także jasny znak, że to właśnie nowy Smart powinien być najważniejszy wydarzeniem w mediach społecznościowych. Pomysł ciekawy, choć fakt, że trzeba go tłumaczyć wskazuje, że może nie do końca przemyślany.

Niezależnie od tego, Smart #1 trafi do oficjalnie produkcji pod koniec obecnego roku. Pierwsze dostawy mają zostać zrealizowane na początku przyszłego. Producent nie ogłosił jeszcze oficjalnych cen.

