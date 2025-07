Porsche 911 Carrera 4S ma teraz większą moc

W styczniu 2025 roku do gamy odświeżonego Porsche 911 (czyli generacji 992.2) dołączyła odmiana Carrera S, a teraz dostępny jest także wariant z napędem na cztery koła, czyli Carrera 4S. W porównaniu do wersji sprzed modernizacji moc wzrosła o 30 KM - z 450 do 480 KM. Tyle samo miał wariant GTS przed face liftingiem (obecnie oferuje on 541 KM).

Wbrew pozorom jednak, nowa Carrera 4S wcale nie otrzymała jednostki napędowej ze "starego" GTS-a. Po pierwsze pomimo większej mocy, nie zmienił się maksymalny moment obrotowy, wynoszący 530 Nm (GTS miał 570 Nm). Zwiększono za to maksymalne obroty i Carrera 4S uzyskuje moc przy 7500 obr./min (poprzednik oraz poprzedni GTS przy 6500 obr./min).

Porsche 911 Carrera 4S Porsche materiały prasowe

Porsche nie podaje szczegółów dotyczących zmian, jakie przeprowadziło w 3-litrowym, podwójnie doładowanym bokserze, jaki trafił do zmodernizowanej Carrery 4S. Producent zdradził jedynie, że jednostka otrzymała zoptymalizowany układ intercoolera, którego konstrukcja została przeniesiona z 911 Turbo.

Jakie osiągi ma 911 Carrera 4S?

Większa moc pozwoliła na skrócenie czasu potrzebnego na przyspieszenie do 100 km/h o 0,1 s. Odświeżone 911 Carrera 4S do "setki" rozpędza się więc w 3,5 s, a po zakupieniu opcjonalnego pakietu Sport Chrono w 3,3 s (czyli identycznie jak poprzedni GTS). Prędkość maksymalna to natomiast 308 km/h.

Porsche 911 Carrera 4S Porsche materiały prasowe

Powyższe dane dotyczą wersji coupe, ale Carrera 4S dostępna jest także jako kabriolet oraz Targa. Te odmiany osiągają 100 km/h w 3,7 s lub 3,5 s z pakietem Sport Chrono. Prędkość maksymalna jest taka sama jak w coupe.

Warto przy okazji zauważyć, że w wersjach sprzed modernizacji napęd na wszystkie koła pozwalał na skrócenie czasu potrzebnego na przyspieszenie do 100 km/h o 0,1 s. Tymczasem po liftingu zarówno Carrera S jak i Carrera 4S rozpędzają się do "setki" w identycznym czasie.

Porsche 911 Targa 4S, Carrera 4S oraz Carrera 4S Cabriolet Porsche materiały prasowe

Ile kosztuje Porsche 911 Carrera 4S?

Moc taka sama jak w GTS sprzed modernizacji, to nie jedyne zapożyczenie z tej wersji, jakie znajdziemy w nowej Carrerze 4S. Z mocniejszej odmiany przejęto także układ hamulcowy z tarczami o średnicy 408 mm z przodu oraz 380 mm z tyłu. Na listę wyposażenia standardowego trafił też sportowy układ wydechowy oraz Porsche Torque Vectoring Plus (blokada tylnego mechanizmu różnicowego oraz zmienny rozdział momentu obrotowego między tylnymi kołami), co wcześniej charakteryzowało właśnie wersję GTS i odróżniało ją od Carrery 4S. Ponadto 911 Targa 4S otrzymała także seryjną skrętną tylną oś.

Porsche 911 Targa 4S Porsche materiały prasowe

Porsche 911 Carrera 4S jest już dostępne w Polsce we wszystkich wariantach nadwozia. Ceny prezentują się następująco:

911 Carrera 4S - 811 tys. zł

911 Carrera 4S Cabriolet - 879 tys. zł

911 Targa 4S - 888 tys. zł

Warto przy okazji odnotować, że w przypadku zmodernizowanej Targi, odmiana 4S jest dopiero drugą dostępną w gamie (po 4 GTS). Wynika to z faktu, że od 2006 roku ta wersja (która w tym roku obchodzi 60. urodziny) występuje tylko z napędem na cztery koła, który jest niedostępny w bazowych wariantach Carrera oraz Carrera T.

Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet Porsche materiały prasowe

Porsche 911 Targa 4S Porsche materiały prasowe

