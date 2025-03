Audi A6 miało być tylko elektryczne. Ale jest też spalinowe

Audi A6 Avant jest na rynku, w pewnym sensie, już prawie pół wieku. 48 lat temu, w 1977 roku, na rynku zadebiutował bezpośredni poprzednik A6 z nadwoziem kombi, czyli Audi 100 Avant.

Jednak nowe Audi A6 miało jednak obecnie być oferowane tylko w wariancie elektrycznym. W 2022 roku niemiecki producent ogłosił, że nowy model A6 zerwie z tradycją i nie będzie już oferowane z napędem spalinowym. W związku z tym zdecydowano się zmienić filozofię nazewnictwa modeli – cyfry parzyste miały oznaczać modele elektryczne, a nieparzyste auta z silnikami spalinowymi.

W efekcie nowe spalinowe Audi A6 miało nazywać się A7. Jak jednak widać, A6 z silnikami spalinowymi to ciągle A6. To dlatego, że Audi stwierdziło, że jednak ta filozofia to zły pomysł i zdecydowano się powrócić do poprzedniej.

Jak wygląda nowe Audi A6 Avant?

Nowe spalinowe Audi A6 Avant nie jest stylistyczną kopią modelu elektrycznego. Z przodu znajdziemy nisko umieszczony Singleframe, który oczywiście nie jest tutaj zaślepiony. Znajdziemy tutaj również inaczej ukształtowane boczne wloty. Samochody różnią się także przednimi światłami. Opcjonalne reflektory Matrix LED charakteryzują się sześciokątną perforowaną osłoną ze stali nierdzewnej, która ukrywa cyfrowe światła do jazdy dziennej. Co więcej ich wygląd można dostosować dzięki siedmiu wariantom sygnatury świetlnej. Również wygląd tylnych świateł można dostosować.

Spalinowe Audi A6 Avant wyróżnia się na tle elektrycznego A6 m.in. niezabudowanym Singleframe. materiały prasowe

A skoro już przy tylnych światłach jesteśmy, podobnie jak z przodu, różnią się one wyglądem w porównaniu do elektrycznego A6. W odróżnieniu od modelu na prąd, w spalinowym tylne światła nie są ze sobą połączone. Znajdziemy jednak pod nimi świetlną listwę przebiegającą przez całą szerokość klapy bagażnika. Opcjonalnie dostępne są cyfrowe światła OLED. Składają się one z ośmiu cyfrowych paneli. W każdej lampie znajduje się 198 segmentów tworzących cyfrowe sygnatury. Światła mogą wyświetlać specjalne komunikaty np., by ostrzegać innych użytkowników dróg o wypadku czy awarii.

Światła z tyłu nie są już połączone, pod nimi znajduje się świetlna listwa biegnąca przez całą szerokość klapy bagażnika. materiały prasowe

Audi zwraca uwagę również na robiący wrażenie współczynnik oporu powietrza. Wynosi on 0,25. Niemiecka marka podkreśla, że jest to najlepsza wartość dla Avanta z silnikiem spalinowym w całej jej historii.

Spalinowe Audi A6 Avant, podobnie jak nowe Q5 i A5, zbudowane jest na platformie Premium Combusition (PPC). Samochód ma 4,99 m długości co oznacza, że jest o 6 cm dłuższy od poprzedniej generacji i o ok. 7 cm dłuższy od elektrycznego A6. Rozstaw osi jest jednak nieznacznie krótszy od modelu zasilanego prądem – 2 927 mm. Szerokość (bez lusterek) w nowym kombi to 1,88 m. Co ciekawe, producent nie podaje wysokości swojego nowego samochodu.

Bagażnik spalinowego A6 Avant oferuje, w zależności od wybranego napędu, do 503 litrów pojemności. Po całkowitym złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń może wzrosnąć do 1 534 litrów. W standardzie samochód oferuje elektrycznie sterowaną klapę bagażnika.

Bagażnik nowego Audi A6 Avant oferuje do 503 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń można powiększyć do 1 534 litrów. materiały prasowe

Wersja S-Line wyróżnia się powiększonymi wlotami powietrza z przodu (podzielonymi ponadto na dwie części). Obszar wokół nich jest wykończony matowym antracytowym chromem, podobnie jak szersze listwy progowe i element wykończenia wokół dyfuzora. Czarna osłona Singleframe również ma większą strukturę. Zwykłe A6 Avant może stać na kołach od 18 do 21 cali. Wersja S line oferuje koła od 19 do 21 cali.

Oprócz tego Audi oferuje specjalną, limitowaną odmianę o nazwie Edition One – wyróżnia się ona kolorem Madeira Brown, czarnymi elementami nadwozia (m.in. listwa dyfuzora, listwy progowe, klamki, obudowy lusterek – pakiet ten dostępny jest również w innych wersjach) oraz 21-calowymi kołami. Producent zapowiada, że wersja będzie dostępna w ofercie tylko przez rok.

Wnętrze Audi A6 Avant

Wnętrze Audi A6 Avant wygląda niemal identycznie, jak to, które znamy z A6 e-tron. Przed kierowcą znajduje się wyświetlacz o przekątnej 11,9 cala. Do obsługi multimediów służy natomiast 14,5-calowy wyświetlacz. Audi uzupełnia listę ekranów opcjonalnym 10,9-calowym wyświetlaczem przed pasażerem. Z jego poziomu pasażer może przeglądać strony internetowe, oglądać filmy czy obsługiwać nawigację. Podobnie jak w A6 e-tron system multimediów bazuje na Android Automotive. Ponadto asystent głosowy Audi jest połączony z ChatGPT.

W nowym Audi A6 Avant znajdziemy 11,9-calowy wyświetlacz wskaźników, 14,5-calowy ekran multimediów oraz opcjonalny 10-calowy wyświetlacz przed pasażerem. materiały prasowe

Nowe Audi zostało wyposażone również w opcjonalny nowy wyświetlacz HUD. To dość powszechnie stosowane rozwiązanie, ale producent zwraca uwagę, że po raz pierwszy kierowcy mają możliwość, by z jego poziomu sterować funkcjami systemu inforozrywki. W opcji znajdziemy system nagłośnienia Bang & Olufsen, czterostrefową klimatyzację automatyczną czy możliwość automatycznego domykania drzwi. Audi podkreśla również, że poprawiono wyciszenie wnętrza. W porównaniu z poprzednią generacją izolacja akustyczna została poprawiona nawet o 30 proc.

Jakie silniki w nowym Audi A6 Avant?

W momencie premiery Audi A6 Avant będzie dostępne w trzech wariantach napędu – dwóch benzynowych i jednym wysokoprężnym. Dwie będą wyposażone w technologię miękkiej hybrydy – 48-woltowa instalacja elektryczna zapewnia 24 KM i 230 Nm.

W gamie napędowej Audi A6 Avant znajdziemy dwulitrowy turbodoładowany czterocylindrowy silnik benzynowy generujący 204 KM i 340 Nm. Napęd trafia tylko na przednie koła. Silnik jest połączony z siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową S-tronic. Producent deklaruje, że średnie zużycie paliwa wynosi od 7,1 do 8 litrów na 100 km.

Audi A6 Avant dostępne jest z dwulitrowymi silnikami benzynowymi i Diesla, a także trzylitrową benzynową jednostką V6. materiały prasowe

W ofercie znajdziemy również dwulitrowy czterocylindrowy silnik wysokoprężny. Zapewnia on 204 KM i 400 Nm. Współpracuje on z układem miękkiej hybrydy. Napęd trafia na przednie koła lub z cztery koła. Samochód jest dostępny z dwusprzęgłową skrzynią biegów. Producent deklaruje, że średnie zużycie paliwa wynosi od 5 do 5,7 litra.

Na szczycie oferty znajdować się będzie trzylitrowy benzynowy silnik V6 generujący 367 KM i 550 Nm. Układ współpracuje z systemem miękkiej hybrydy. Silnik jest zawsze połączony z napędem na wszystkie koła. Średnie zużycie paliwa ma wynosić od 6,9 litra do 7,8 litra.

Samochód będzie oferować adaptacyjne zawieszenie oraz skrętną tylną oś. To pierwsze może być obsługiwane głosowo, np. za pomocą komendy "podnieś pojazd". Tylna oś przy prędkości do ok. 60 km/h skręca się do pięciu stopni w kierunku przeciwnym do przednich kół. Przy wyższych prędkościach tylne koła skręcają się w tym samym kierunku.

Ile kosztuje nowe Audi A6 Avant?

Nowe Audi A6 Avant będzie budowane w fabryce Neckarsulm, czyli tam, gdzie produkowane były poprzednie generacje. Zamówienia na A6 Avant można składać od połowy marca 2025 roku. Polskich cen nie znamy. Wiadomo, że w Niemczech będą one zaczynać się od 58 tys. euro (ok. 240 tys. zł) za dwulitrowego benzyniaka.

Nowe Audi A6 Avant wyróżnia się współczynnikiem oporu powietrza na poziomie 0,25. materiały prasowe

Audi poprawiło o 30 proc. (względem poprzedniej generacji) wyciszenie wnętrza. materiały prasowe

Na szczycie oferty napędowej nowego Audi A6 Avant znajduje się trzylitrowa jednostka V6 generująca 367 KM i 550 Nm. materiały prasowe

W zależności od wariantu Audi A6 Avant może stać na kołach od 18 do 21 cali. materiały prasowe

