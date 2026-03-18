Spis treści: Nissan X-Trail po liftingu - zmiany w stylistyce i konstrukcji Napęd bez rewolucji. X-Trail 2026 nadal z układem e-POWER Nissan X-Trail z dostępem do Google i kamerą 360° 3D Wnętrze i wyposażenie Nissan X-Trail 2026 Nissan X-Trail N-Trek - wersja dla aktywnych kierowców Nissan X-Trail - ceny

Nissan X-Trail po liftingu - zmiany w stylistyce i konstrukcji

Najbardziej widoczne zmiany dotyczą nadwozia. Po liftingu Nissan X-Trail otrzymał przeprojektowany pas przedni z szerszym, bardziej minimalistycznym motywem litery V, który ma podkreślać bardziej terenowy charakter SUV-a. Zmieniono także dolne partie zderzaków, boczne wloty powietrza i detale stylistyczne nadwozia.

Standardem są 19-calowe felgi aluminiowe o diamentowym wykończeniu. Nowy wygląd modelu podkreślają również błyszczące czarne nadkola, listwy progowe i obudowy lusterek. Z tyłu pojawiły się lampy LED z odświeżoną sygnaturą świetlną.

W gamie wprowadzono też dwa nowe kolory lakieru: Universal Blue oraz Baja Storm. Oba mają być dostępne również w konfiguracji dwukolorowej, z czarnym dachem.

Napęd bez rewolucji. X-Trail 2026 nadal z układem e-POWER

Najważniejszym elementem konstrukcji pozostaje układ e-POWER. To tzw. hybryda szeregowa - silnik benzynowy nie napędza bezpośrednio kół, lecz pracuje jako generator prądu dla silnika elektrycznego. Dzięki temu samochód porusza się w sposób zbliżony do auta elektrycznego, ale nie wymaga ładowania z gniazdka.

W ofercie znajdują się dwie wersje napędowe. Bazowa, czyli e-POWER 2WD ma napęd na przód i dysponuje mocą 204 KM (330 Nm). Z kolei wersja e-POWER e-4ORCE 4WD posiada dodatkowy silnik z tyłu generujący 195 Nm, a moc systemowa wynosi 213 KM.

Mocniejsza odmiana przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,0 s i osiąga prędkość 180 km/h. Wersja z napędem na przednie koła rozpędza się do 100 km/h w 8,0 s i może jechać z prędkością 170 km/h.

System e-4ORCE steruje momentem obrotowym pomiędzy osiami i kołami. W praktyce poprawia to stabilność pojazdu na śliskiej nawierzchni oraz podczas jazdy po luźnym podłożu.

Producent przy okazji liftingu nie ogłosił innych wariantów silnikowych, w tym wcześniej dostępnej miękkiej hybrydy, co zapewne oznacza wycofanie jej z oferty. W poprzedniej ofercie była to podstawowa, najtańsza wersja napędowa modelu X-Trail.

Nissan X-Trail z dostępem do Google i kamerą 360° 3D

Jedną z najważniejszych zmian w odświeżonym X-Trailu jest nowa wersja systemu NissanConnect. Po raz pierwszy został on oparty na Android Automotive, a więc posiada zintegrowane usługami Google. Kierowca zyskuje dostęp do Asystenta Google, aplikacji z Google Play, informacji pogodowych oraz zdalnych aktualizacji systemu (OTA). Obsługa odbywa się bez konieczności sięgania po telefon.

Drugą dużą nowością technologiczną jest rozbudowany system kamer 360° 3D. Sam widok 360° nie jest nowy, ale jego nowa, trójwymiarowa wersja - już tak. System wykorzystuje szerokokątne kamery zewnętrzne i oferuje widok 3D wokół pojazdu przy niskich prędkościach. Kierowca może wybrać jeden z ośmiu różnych kątów obserwacji, obejmujących widok z przodu, z tyłu, z boków i z narożników auta.

Nowością jest też funkcja przezroczystej maski, która pokazuje położenie przednich kół względem przeszkód, oraz szerokokątny widok na skrzyżowaniach.

Zmodernizowano również system wspomagania kierowcy ProPILOT Assist, który dokładniej rozpoznaje oznakowanie dróg i płynniej reaguje podczas przyspieszania oraz hamowania.

Wnętrze i wyposażenie Nissan X-Trail 2026

We wnętrzu Nissan postawił raczej na dopracowanie znanej kabiny niż rewolucję. Po liftingu pojawiły się nowe materiały wykończeniowe, w tym pikowana tapicerka premium w kolorze kasztanowego brązu, brązowe dekory konsoli oraz wysokiej jakości skóra syntetyczna.

Na liście wyposażenia standardowego nadal znajdują się m.in.: trzystrefowa klimatyzacja, podgrzewane przednie i tylne siedzenia, podgrzewana kierownica, system audio BOSE z 10 głośnikami i przesuwana kanapa drugiego rzędu w układzie 40/20/40. Opcjonalnie dostępny jest także panoramiczny dach oraz hak holowniczy.

Nissan X-Trail N-Trek - wersja dla aktywnych kierowców

W gamie pozostaje bardziej terenowa odmiana N-Trek. Po liftingu wyróżnia się akcentami w kolorze Magma Red, czarnymi relingami dachowymi oraz 19-calowymi felgami.

We wnętrzu zastosowano tapicerkę CellCloth - materiał zaprojektowany tak, aby lepiej radzić sobie z wilgocią, błotem i zabrudzeniami. W tej wersji dostępne są także wodoodporne maty w bagażniku oraz dwustronna wykładzina przestrzeni ładunkowej. Nowością w N-Treku jest elektrycznie sterowany panoramiczny dach szklany.

Nissan X-Trail - ceny

Nissan nie opublikował jeszcze cennika X-Traila po liftingu. Katalogowe ceny tego modelu przed liftingiem zaczynają się od 185 400 zł za auto z silnikiem 1.5 MHEV o mocy 163 KMw wersji Acenta. Natomiast za najtańszy samochód z napędem e-Power trzeba zapłacić (katalogowo) przynajmniej 200 150 zł (obecnie ceny są niższe ze względu na promocje związane z wyprzedaż rocznika).

Jeśli faktycznie z oferty zniknie wersja z napędem mikrohybrydowym, to oznacza, że tzw. próg wejścia będzie wyższy o około 15 tys. zł.

