Pierwszym modelem stworzonym według filozofii Neue Klasse jest zaprezentowane we wrześniu minionego roku BMW iX3. Określenie to nawiązuje oczywiście do Neue Klasse z lat 60., czyli linii modelowej, która na nowo zdefiniowała charakter BMW i pozwoliła producentowi wyjść z kryzysu finansowego. Obecnie hasło "nowej klasy" oznacza zupełnie nową filozofię projektowania, nowy język stylistyczny, a przede wszystkim nową, modułową platformę.

Wygląd BMW i3 nawiązuje do najlepszych czasów marki

Teraz do tej nowej generacji modeli dołącza BMW i3, czyli elektryczna wersja serii 3. Kompletnie nowa stylistyka podąża kierunkiem wyznaczonym już przez iX3. Uwagę zwracają smukłe, podwójne reflektory, optycznie zlewające się z czarnymi panelami (które opcjonalnie mają dodatkowe elementy świetlne) a także relatywnie nieduże, pionowe "nerki". Cały kształt przodu jest przy tym ostro narysowany, a całość przywodzi na myśl najbardziej cenione projekty BMW z dawnych lat. Producent sam wspomina nawet o pasie przednim w stylu "rekiniego nosa".

Z tyłu z kolei nowe i3, podobnie jak iX3, ma naprawdę szerokie światła, które niemal łączą się w jeden świetlny panel. BMW podkreśla, że po włączeniu tworzą one trójwymiarową sygnaturę świetlną, a ich wygląd nawiązuje do klasycznego dla Bawarczyków kształtu litery L, ale "w nowej abstrakcyjnej formie".

Jeśli chodzi o wymiary nadwozia, to nowe i3 mierzy 476 cm długości, 186,5 cm szerokości oraz 148 cm wysokości, zaś rozstaw osi to 289,7 cm. Każda z tych wartości zwiększyła się więc o kilka centymetrów w porównaniu do poprzedniej serii 3.

Wnętrze nowego BMW i3 przeszło rewolucyjną przemianę

Jak już wspomniałem, we wnętrzu BMW i3 przeprowadzono prawdziwą rewolucję, choć jego deska rozdzielcza nie będzie zaskoczeniem dla każdego, kto widział już iX3. Po pierwsze kierowca nie ma przed sobą tradycyjnie pojmowanego zestawu wskaźników. Zamiast tego zastosowano wyświetlacz na podszybiu biegnący przez całą szerokość samochodu. Pełni on rolę panelu informacyjnego dla wszystkich podróżnych i pozwala na konfigurację wyświetlanych wskazań. Kierowca dodatkowo może korzystać z wyświetlacza head-up z grafiką 3D.

Funkcjami samochodu sterujemy oczywiście z centralnego, dotykowego ekranu, który ma przekątną aż 17,9 cala i nietypowy, romboidalny kształt. Zastosowano w nim zupełnie nowy system operacyjny, który ma być bardzo intuicyjny i przyjazny kierowcy. Wykorzystuje on także asystenta głosowego Alexa+ AI, mającego w pełni rozumieć polecenia wydawane naturalnym językiem i pozwalać na swobodną konwersację.

Mówiąc o wnętrzu nowego BMW i3 trudno pominąć także kierownicę, która jest dwuramienna, ale ma odwrócony układ ramion - zamiast w poziomie, umieszczono je w pionie. Wieniec jest na tyle dobrze wyprofilowany, aby zapewniać pewne podparcie dla kciuków, gdy trzymamy ręce w pozycji "za piętnaście trzecia", ale na początku dezorientuje, ponieważ mamy wrażenie, że kierownica jest przekręcona o 90 stopni. Jeśli jednak kogoś to nie przekonuje, zawsze może zamówić kierownicę sportową z bardziej tradycyjnym ułożeniem ramion.

BMW i3 zapewnia zasięg nawet 900 km

BMW iX3 dostępne jest obecnie tylko z jednym układem napędowym i trafił on również do nowego i3. Odmiana z oznaczeniem i3 50 xDrive ma dwa silniki elektryczne generujące w sumie 469 KM oraz 645 Nm momentu obrotowego. Pozwala to na przyspieszenie do 100 km/h w 4,7 s, zaś prędkość maksymalna została ograniczona do 200 km/h.

Największe wrażenie robi jednak zasięg. Dzięki akumulatorowi o pojemności 108,7 kWh nowe i3 ma przejeżdżać nawet 900 km na jednym ładowaniu. Co więcej auto można ładować z mocą do 400 kW, co pozwala na uzyskanie 400 km zasięgu w zaledwie 10 minut. Z kolei ładowanie od 10 do 80 proc. trwa 21 minut. Elektryk BMW korzysta oczywiście z 800-voltowej architektury, ale może przełączyć się na tryb 400-voltowy, jeśli podłączymy go do takiej akurat ładowarki.

W momencie rynkowej premiery dostępna będzie także słabsza odmiana i3 40 xDrive, ale producent nie podał jeszcze jej danych technicznych. Docelowo otrzymamy kompletną gamę napędową - od wersji bazowej po sportową odmianę M.

BMW i3 wyposażono w cztery "superkomputery"

Wspomniałem, że Neue Klasse to nie tylko nowa stylistyka czy koncepcja wnętrza, ale cała filozofia projektowania oraz technologia. Nie chodzi tylko o nową generację elektrycznych układów napędowych i 800-voltową instalację, ale także zupełnie nową architekturę elektroniki. W nowoczesnym samochodzie znajdziemy ponad 100 osobnych układów, odpowiedzialnych za działanie wszystkich podzespołów pojazdu. Tymczasem BMW Neue Klasse ma jedynie cztery "superkomputery" (jak określa je producent), które zarządzają całym pojazdem.

Jeden z nich nazywany jest szumnie "Heart of Joy" ("Serce Radości"), a odpowiada on za układ napędowy i dynamiką jazdy. Obsługuje więc układ napędowy, hamulce, odzyskiwanie energii i układ kierowniczy, przetwarzając informacje nawet 10x szybciej niż konwencjonalne jednostki sterujące. Jedną z nowości jakie zapewnia jest funkcja Soft Stop, która zapobiega nieprzyjemnemu bujnięciu pojazdu, gdy zatrzymując się nie zmniejszymy nacisku na pedał hamulca. Nawet więc w sytuacji, gdy hamujemy z dużą siłą do samego końca, auto zatrzyma się łagodnie, choć bez pogorszenia drogi hamowania.

Pozostałe komputery odpowiadają za system infotainment, podstawowe funkcje pojazdu oraz za zautomatyzowaną jazdę. Ten ostatni daje dostęp do takich rozwiązań, jak częściowo autonomiczna jazda po drogach szybkiego ruchu już od momentu wjechania na taką drogę, aż do skierowania pojazdu na odpowiedni zjazd, zalecany przez nawigację. Z kolei w ruchu miejskim samochód może częściowo autonomicznie jechać pod wyznaczony adres - reagując na ograniczenia prędkości, sygnalizację świetlną oraz skrzyżowania. Nadal jednak mówimy o autonomii poziomu 2, więc kierowca musi stale kontrolować sytuację.

Czy BMW i3 Neue Klasse odniesie sukces?

Bez wątpienia na to liczą włodarze BMW, mając nadzieje, że podobnie jak Neue Klasse w latach 60., tak i teraz rewolucja technologiczna i stylistyczna da marce nowy wiatr w żagle. Ja miałem już okazję zobaczyć nowe BMW i3 na żywo i bez wątpienia robi ono duże wrażenie, ale otwarte pozostaje pytanie czy klienci przekonają się do koncepcji Neue Klasse, tak bardzo różnej od tego, do czego w ostatnich latach przyzwyczaili nas Bawarczycy.