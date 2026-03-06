Spis treści: Dacia Striker to pojazd konstrukcyjnie zbliżony do Bigstera Jakie napędy otrzyma Dacia Striker? Ile będzie kosztować Dacia Striker?

Dacia Striker zostanie oparta na platformie CMF-B, powszechnie stosowanej w modelach zarówno Dacii, jak i Renault. Samochód będzie modelem kompaktowym, ale nie będzie SUV-em, a bardziej crossoverem, co oznacza znacznie niższą sylwetkę. Wiele rozwiązań, które znajdą zastosowanie w Strikerze będzie pochodziło z Bigstera, który budowany jest na tej samej płycie podłogowej.

Dacia Striker to pojazd konstrukcyjnie zbliżony do Bigstera

Zbliżona w obu modelach będzie m.in. architektura wnętrza. To oznacza, że Dacia Striker otrzyma ekran cyfrowych zegarów oraz wolnostojący ekran systemu infotainment (w bazowej wersji 10-calowy). Ponadto w samochodzie znajdziemy rozwiązania znane pod pojęciem YouClip, czyli system mocowania akcesoriów, m.in. telefonu.

Architektura wnętrza Strikera będzie podobna jak w Bigsterze Paweł Rygas INTERIA.PL

Jakie napędy otrzyma Dacia Striker?

Z Dacii Bigster pochodzić będą również układy napędowe na czele z niedawno zmodernizowanym hybrydowym napędem o mocy 155 KM. Napęd ten składa się z silnika spalinowego 1.8 i automatycznej skrzyni biegów oraz silnika elektrycznego zasilanego baterią o pojemności 1,4 kWh. Producent zapewnia, że podczas jazdy miejskiej nawet 80 proc. trasy pokonuje się w trybie elektrycznym.

Ponadto gama będzie obejmować silnik spalinowy z technologią hybrydową typu mild. Układ ten bazuje na trzycylindrowej jednostce 1.2 o mocy 140 KM, która współpracuje z manualną skrzynią biegów.

Dacia Striker może otrzymać napęd fabrycznie przystosowany do jazdy na LPG Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Ten układ napędowy występuje również w wersji przystosowanej do zasilania gazem LPG.

Ile będzie kosztować Dacia Striker?

Dacia podkreśla, że wiele wysiłku inżynierowie włożyli w zmniejszenie masy samochodu, co ma przekładać się na niższe zużycie paliwa. Producent zaznacza również, że jak każda Dacia, również Striker ma oferować doskonały stosunek ceny do jakości i wyposażenia.

Konkretów jeszcze nie znamy, ale samochód powinien znajdować się na mniej więcej tym samym poziomie cenowym, co Bigster, co oznacza, że cennik powinien zaczynać się od kwoty niespełna 100 tys. zł.

Więcej na temat Dacii Striker dowiemy się już 10 marca, gdy na specjalnym wydarzeniu samochód zostanie oficjalnie zaprezentowany. Wtedy też zostaną przedstawione założenia nowego programu o nazwie futuREady, który ma Dacii umożliwić rozwój w trudnych czasach, które czekają producentów samochodów.

