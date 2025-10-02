Spis treści: Nowe Chery Tiggo 8 - co o nim wiemy? Chery Tiggo 8 - sprzedaż i ceny w Chinach Chery Tiggo 8 w Polsce - kiedy premiera?

Nowe Chery Tiggo 8 - co o nim wiemy?

Producent zaprezentował oficjalne zdjęcia całkowicie nowego Tiggo 8. To średniej wielkości SUV rodzinny z pięcioma, a opcjonalnie siedmioma miejscami siedzącymi. Nadwozie urosło względem dotychczasowej wersji i mierzy 4749 mm długości, 1880 mm szerokości oraz 1710 mm wysokości. Rozstaw osi zwiększono aż do 2825 mm, czyli o 115 mm więcej niż dotychczas (2710 mm).

Tiggo 8 w nowej odmianie ma znacznie większy rozstaw osi materiały prasowe

Samochód będzie oferowany w dwóch wariantach stylistycznych. Chińczycy przyzwyczaili nas do tego, że różnicują auta pod względem wyglądu w zależności od rynku, na jaki mają one trafić.

Chery przygotowało alternatywną stylizację nadwozia Tiggo 8 materiały prasowe

Chery Tiggo 8 - sprzedaż i ceny w Chinach

Na rynku chińskim dostępnych jest obecnie pięć wersji Tiggo 8: Plus, 8L, Pro, Zhuoyue Edition oraz 8 Plus CD-M. Wersja Zhuoyue kosztuje od 109,9 tys. do 119,9 tys. juanów, czyli ok. 55-62 tys. zł. Wyposażono ją w silnik 1.5 TCI o mocy 154 KM i momencie obrotowym 230 Nm. Oczywiście tamtejsze ceny nijak nie mają odzwierciedlenia w kwotach, jakie za te samochody trzeba płacić w Europie.

Póki co nie wiadomo, kiedy nowe Tiggo 8 zadebiutuje w Europie materiały prasowe

W sierpniu 2025 r. Chery sprzedało w Chinach 15695 egzemplarzy Tiggo 8, co potwierdza dużą popularność tego modelu na rodzimym rynku. W przypadku nowej generacji producent nie podał jeszcze oficjalnych danych dotyczących napędu, ale nieoficjalnie mówi się o mocniejszej jednostce. Trzeba jednak pamiętać, że koncern Chery jest największym chińskim eksporterem samochodów i koncentruje się na sprzedaży na innych rynkach.

Chery Tiggo 8 w Polsce - kiedy premiera?

Premiera w Chinach zaplanowana jest na czwarty kwartał 2025 r. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że producent nie ma jeszcze planów eksportu nowego Tiggo 8 do Europy. Wprowadzenie auta na rynek europejski wymagałoby szeregu zmian - od dostosowania układów bezpieczeństwa i emisji, po pełną homologację. To proces kosztowny i czasochłonny. Oznacza to, że nie ma co się spodziewać szybkiego debiutu auta u nas.

Dziś Polacy mogą kupić w salonach modele Tiggo 7 i Tiggo 8. Niebawem dołączy do nich jeszcze niewielkie Tiggo 4 oraz topowe Tiggo 9. Premiery tych modeli zaplanowano na poniedziałek, 6 października.

