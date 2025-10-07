Spis treści: Jakie rozmiary ma Chery Tiggo 9? Wnętrze Chery Tiggo 9 Pojemność bagażnika Chery Tiggo 9 PHEV Jaki napęd ma Chery Tiggo 9 PHEV? Wyposażenie Chery Tiggo 9 Ile kosztuje Chery Tiggo 9?

Jakie rozmiary ma Chery Tiggo 9?

Chery Tiggo 9 to SUV segmentu D i zarazem flagowiec chińskiej marki. Samochód ma 4 810 mm długości, 1 925 mm szerokości i 1 741 mm wysokości. Rozstaw osi tego modelu to równo 2,8 m. To oznacza, że samochód będzie konkurował o klientów m.in. z Hyundaiem Santa Fe (4 830 mm długości) czy Skodą Kodiaq (4 758 mm).

Siedmiomiejscowe Chery Tiggo 9 ma 4 810 mm długości. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Wnętrze Chery Tiggo 9

Z uwagi na rozmiary wewnątrz jest bardzo przestronnie. Chiński producent umieścił tu nawet trzeci rząd foteli.

Zacznijmy jednak od przodu. Tutaj w centralny miejscu znajduje się wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala, za pomocą którego obsługujemy większość funkcji. Na konsoli środkowej (dwupoziomowej) znajdziemy jeszcze kilka fizycznych przełączników, a także półkę na telefon z indukcyjną ładowarką. Skoro już o telefonie mowa, dodać należy, że samochód obsługuje łączność z naszym urządzeniem za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto.

Przed kierowcą znajduje się z kolei zestaw wskaźników o przekątnej 10,25 cala. Kierowcy nie muszą jednak zerkać cały czas na cyfrowe zegary, ponieważ auto jest wyposażone także w wyświetlacz HUD.

Wewnątrz nie znajdziemy zbyt wiele fizycznych przełączników. Kilka zostało na konsoli środkowej. Obok znajduje się indukcyjna ładowarka. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Skórzane fotele z przodu są regulowane elektrycznie - kierowcy w ośmiu kierunkach, pasażera w czterech. Fotel kierowcy wyposażony jest również w pamięć ustawień. Co więcej osoby zasiadające z przodu mogą liczyć na funkcję podgrzewania, wentylacji i masażu.

Fotel pasażera z przodu jest odchylany do 128 stopni. Po jego rozłożeniu poczucie komfortu wzmacnia elektrycznie wysuwany podnóżek.

Przednie fotele są elektrycznie regulowane. Ponadto wyposażone są w podgrzewanie, wentylację i masaż. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W drugim rzędzie również mamy bardzo dużo miejsca. Oprócz tego osoby siedzące z tyłu mogą liczyć na elektryczną regulację przód/tył kanapy (składanej w proporcjach 60:40) oraz elektryczną regulację kąta pochylenia oparcia.

Mało tego, zewnętrzne siedzenia wyposażone są w funkcję podgrzewania i wentylacji.

O komfort akustyczny dba 14-głośnikowy system audio SONY. Głośniki znaleźć można także w zagłówku fotela kierowcy. Samochód wyposażony jest także w dwustrefową klimatyzację automatyczną i system oczyszczania powietrza.

Pojemność bagażnika Chery Tiggo 9 PHEV

Przy rozłożonych wszystkich trzech rzędach foteli Chery Tiggo 9 PHEV może pomieścić 143 litry bagaży. Jeżeli złożymy ostatni rząd pojemność wzrośnie do 819 litrów. Kiedy złożony zostanie również drugi rząd foteli bagażnik będzie wynosił 2 065 litrów.

Przy złożonym trzecim rzędzie foteli bagażnik pomieści 819 litrów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jaki napęd ma Chery Tiggo 9 PHEV?

Jak wskazuje nazwa, Chery Tiggo 9 PHEV wyposażony jest w napęd hybrydowy typu plug-in. Bazą jest silnik 1.5 T-GDI generujący 143 KM i 215 Nm. Wspomagają go dwa silniki elektryczne - jeden na przedniej, drugi na tylnej osi. Moc systemowa całego układu wynosi 428 KM, a maksymalny moment obrotowy 580 Nm.

Efekt jest taki, że 2,2 tony samochód rozpędza się od 0 do 100 km/h w 5,4 s. Prędkość maksymalna wynosi 180 km/h.

Hybryda plug-in Chery Tiggo 9 generuje 428 KM mocy systemowej. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Akumulator o pojemności 34,46 kWh zapewnia zasięg do 147 km na jednym ładowaniu. Korzystając z prądu stałego o mocy 71 kW można uzupełnić energię z 30 do 80 proc. w 18 minut. Łączny zasięg układu hybrydowego wynosi 1 050 km. Przy rozładowanej baterii zużycie paliwa wynosi 6,9 litra na 100 km.

Akumulator o pojemności 34,46 kWh można naładować prądem stałym z poziomu 30 do 80 proc. w 18 minut. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Wyposażenie Chery Tiggo 9

Chery Tiggo 9 dostępne jest tylko w jednej wersji wyposażenia. Znajdziemy tam m.in.:

10,25-calowy wyświetlacz wskaźników

wyświetlacz HUD

15,6-calowy ekran multimediów

14-głośnikowy system audio SONY

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

system kamer 540 stopni

elektrycznie sterowaną klapę bagażnika

20-calowe felgi z lekkich stopów

dwustrefową klimatyzację automatyczną

podgrzewaną kierownicę

elektrycznie regulowane fotele z przodu z podgrzewaniem, wentylacją i masażem

tylne siedzenia z elektryczną regulacją przód/tył oraz kątem pochylenia oparcia

podgrzewanie i wentylację zewnętrznych siedzeń drugiego rzędu

podgrzewaną przednią szybę i dysze spryskiwaczy

Ile kosztuje Chery Tiggo 9?

Za Chery Tiggo 9 zapłacić trzeba 209 900 zł. Jak oferta chińskiej marki prezentuje się na tle szeroko pojętej "zachodniej" konkurencji?

Hyundai Santa Fe z układem o mocy systemowej 288 KM kosztuje dziś 225 900 zł w ramach ceny promocyjnej (cena regularna: 237 900 zł). W standardowym wyposażeniu znajdziemy 12,3-calowy ekran multimediów, 12,3-calowy zestaw wskaźników, indukcyjną ładowarkę, dwustrefową klimatyzację automatyczną, podgrzewaną kierownicę czy podgrzewanie przednich foteli.

Skoda Kodiaq z 204-konną hybrydą plug-in kosztuje dziś w ramach promocji 191 800 zł (cena regularna 208 300 zł). W odróżnieniu od Tiggo 9 i Santa Fe napęd trafia jednak tylko na przód. Wyposażenie obejmuje m.in. elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, podgrzewanie przednich foteli, trójstrefową klimatyzację automatyczną, kamerę cofania, elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika, 10-calowy ekran multimediów i 10,25-calowy wyświetlacz wskaźników.

To oznacza, że Chery Tiggo 9 z hybrydą plug-in może być bardzo atrakcyjną propozycją dla klientów szukających hybrydy plug-in. Przykład Kodiaqa pokazuje, że są równie dobrze wyposażone i zarazem tańsze auta, ale z drugiej strony z o wiele słabszym napędem.

Chery Tiggo 9 PHEV kosztuje 209 900 zł. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Przed kierowcą znajduje się wyświetlacz o przekątnej 10,25 cala. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Do obsługi multimediów służy 15,6-calowy wyświetlacz. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

