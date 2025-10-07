Chery Tiggo 9 zabierze klientów Hyundaia i Skody? SUV z zasięgiem 1 050 km
Chery Tiggo 9 jest kolejnym modelem chińskiego producenta, który zostaje wprowadzony do oferty w naszym kraju. Flagowy SUV w gamie będzie rywalizował m.in. z Hyundaiem Santa Fe czy Skodą Kodiaq. Atutem jest bardzo bogate wyposażenie, jak przystało na flagowca, i mocny napęd.
Spis treści:
- Jakie rozmiary ma Chery Tiggo 9?
- Wnętrze Chery Tiggo 9
- Pojemność bagażnika Chery Tiggo 9 PHEV
- Jaki napęd ma Chery Tiggo 9 PHEV?
- Wyposażenie Chery Tiggo 9
- Ile kosztuje Chery Tiggo 9?
Jakie rozmiary ma Chery Tiggo 9?
Chery Tiggo 9 to SUV segmentu D i zarazem flagowiec chińskiej marki. Samochód ma 4 810 mm długości, 1 925 mm szerokości i 1 741 mm wysokości. Rozstaw osi tego modelu to równo 2,8 m. To oznacza, że samochód będzie konkurował o klientów m.in. z Hyundaiem Santa Fe (4 830 mm długości) czy Skodą Kodiaq (4 758 mm).
Wnętrze Chery Tiggo 9
Z uwagi na rozmiary wewnątrz jest bardzo przestronnie. Chiński producent umieścił tu nawet trzeci rząd foteli.
Zacznijmy jednak od przodu. Tutaj w centralny miejscu znajduje się wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala, za pomocą którego obsługujemy większość funkcji. Na konsoli środkowej (dwupoziomowej) znajdziemy jeszcze kilka fizycznych przełączników, a także półkę na telefon z indukcyjną ładowarką. Skoro już o telefonie mowa, dodać należy, że samochód obsługuje łączność z naszym urządzeniem za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto.
Przed kierowcą znajduje się z kolei zestaw wskaźników o przekątnej 10,25 cala. Kierowcy nie muszą jednak zerkać cały czas na cyfrowe zegary, ponieważ auto jest wyposażone także w wyświetlacz HUD.
Skórzane fotele z przodu są regulowane elektrycznie - kierowcy w ośmiu kierunkach, pasażera w czterech. Fotel kierowcy wyposażony jest również w pamięć ustawień. Co więcej osoby zasiadające z przodu mogą liczyć na funkcję podgrzewania, wentylacji i masażu.
Fotel pasażera z przodu jest odchylany do 128 stopni. Po jego rozłożeniu poczucie komfortu wzmacnia elektrycznie wysuwany podnóżek.
W drugim rzędzie również mamy bardzo dużo miejsca. Oprócz tego osoby siedzące z tyłu mogą liczyć na elektryczną regulację przód/tył kanapy (składanej w proporcjach 60:40) oraz elektryczną regulację kąta pochylenia oparcia.
Mało tego, zewnętrzne siedzenia wyposażone są w funkcję podgrzewania i wentylacji.
O komfort akustyczny dba 14-głośnikowy system audio SONY. Głośniki znaleźć można także w zagłówku fotela kierowcy. Samochód wyposażony jest także w dwustrefową klimatyzację automatyczną i system oczyszczania powietrza.
Pojemność bagażnika Chery Tiggo 9 PHEV
Przy rozłożonych wszystkich trzech rzędach foteli Chery Tiggo 9 PHEV może pomieścić 143 litry bagaży. Jeżeli złożymy ostatni rząd pojemność wzrośnie do 819 litrów. Kiedy złożony zostanie również drugi rząd foteli bagażnik będzie wynosił 2 065 litrów.
Jaki napęd ma Chery Tiggo 9 PHEV?
Jak wskazuje nazwa, Chery Tiggo 9 PHEV wyposażony jest w napęd hybrydowy typu plug-in. Bazą jest silnik 1.5 T-GDI generujący 143 KM i 215 Nm. Wspomagają go dwa silniki elektryczne - jeden na przedniej, drugi na tylnej osi. Moc systemowa całego układu wynosi 428 KM, a maksymalny moment obrotowy 580 Nm.
Efekt jest taki, że 2,2 tony samochód rozpędza się od 0 do 100 km/h w 5,4 s. Prędkość maksymalna wynosi 180 km/h.
Akumulator o pojemności 34,46 kWh zapewnia zasięg do 147 km na jednym ładowaniu. Korzystając z prądu stałego o mocy 71 kW można uzupełnić energię z 30 do 80 proc. w 18 minut. Łączny zasięg układu hybrydowego wynosi 1 050 km. Przy rozładowanej baterii zużycie paliwa wynosi 6,9 litra na 100 km.
Wyposażenie Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9 dostępne jest tylko w jednej wersji wyposażenia. Znajdziemy tam m.in.:
- 10,25-calowy wyświetlacz wskaźników
- wyświetlacz HUD
- 15,6-calowy ekran multimediów
- 14-głośnikowy system audio SONY
- czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- system kamer 540 stopni
- elektrycznie sterowaną klapę bagażnika
- 20-calowe felgi z lekkich stopów
- dwustrefową klimatyzację automatyczną
- podgrzewaną kierownicę
- elektrycznie regulowane fotele z przodu z podgrzewaniem, wentylacją i masażem
- tylne siedzenia z elektryczną regulacją przód/tył oraz kątem pochylenia oparcia
- podgrzewanie i wentylację zewnętrznych siedzeń drugiego rzędu
- podgrzewaną przednią szybę i dysze spryskiwaczy
Ile kosztuje Chery Tiggo 9?
Za Chery Tiggo 9 zapłacić trzeba 209 900 zł. Jak oferta chińskiej marki prezentuje się na tle szeroko pojętej "zachodniej" konkurencji?
Hyundai Santa Fe z układem o mocy systemowej 288 KM kosztuje dziś 225 900 zł w ramach ceny promocyjnej (cena regularna: 237 900 zł). W standardowym wyposażeniu znajdziemy 12,3-calowy ekran multimediów, 12,3-calowy zestaw wskaźników, indukcyjną ładowarkę, dwustrefową klimatyzację automatyczną, podgrzewaną kierownicę czy podgrzewanie przednich foteli.
Skoda Kodiaq z 204-konną hybrydą plug-in kosztuje dziś w ramach promocji 191 800 zł (cena regularna 208 300 zł). W odróżnieniu od Tiggo 9 i Santa Fe napęd trafia jednak tylko na przód. Wyposażenie obejmuje m.in. elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, podgrzewanie przednich foteli, trójstrefową klimatyzację automatyczną, kamerę cofania, elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika, 10-calowy ekran multimediów i 10,25-calowy wyświetlacz wskaźników.
To oznacza, że Chery Tiggo 9 z hybrydą plug-in może być bardzo atrakcyjną propozycją dla klientów szukających hybrydy plug-in. Przykład Kodiaqa pokazuje, że są równie dobrze wyposażone i zarazem tańsze auta, ale z drugiej strony z o wiele słabszym napędem.