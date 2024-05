Spis treści: 01 Nowa Skoda Octavia. Dynamiczny wygląd i lepsze oświetlenie

02 Nowa Skoda Octavia. Szybki system infotainment i 13-calowy ekran

03 Nowa Skoda Octavia. Silniki benzynowe, wysokoprężne i miękkie hybrydy

04 Nowa Skoda Octavia. Ceny i dostępność

Skoda Octavia to model, który uchodzi za synonim oszczędności i motoryzacyjnego rozsądku. Nie dziwi zatem, że od lat jest jednym z najczęściej wybieranych samochodów wśród rodzin i klientów flotowych. Dość powiedzieć, że do tej pory na ulice wyjechało ponad 7 milionów egzemplarzy tego pojazdu, z czego większość trafiła na rynek Europy Środkowej - także do Polski.

Teraz po blisko pięciu latach od wprowadzenia na rynek czwartej generacji, czeski producent zdecydował się na facelifiting swojego bestsellera. Chociaż ten w żadnym wypadku nie stanowi rewolucji, niesie ze sobą sporo udogodnień, które mogą okazać się istotne z punktu widzenia kierowcy i pasażerów. O zaletach wynikających z modernizacji mogliśmy się przekonać osobiście podczas pierwszych jazd testowych nową Octavią w czeskim Mikulovie.

Zdjęcie Skoda Octavia po liftingu jest dostępna w dwóch wersjach nadwozia - Liftback oraz Combi. / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Nowa Skoda Octavia. Dynamiczny wygląd i lepsze oświetlenie

Skoda Octavia po liftingu jest dostępna w dwóch wersjach nadwozia - Liftback oraz Combi - oraz czterech wersjach wyposażenia - Essence, Selection, Sportline oraz RS. Z zewnątrz odświeżony model od swojego poprzednika różni się zaledwie detalami. Poza nowymi wzorami felg i zmienionej czcionce napisu "Skoda" na tylnej klapie, przeprojektowaniu uległy przednie i tylne zderzaki, których kształt zwiększa całkowitą długość modelu o równe 9 milimetrów. Dyskretnym zmianom zostały także poddane dolne wloty powietrza, kurtyny powietrzne i przejścia do przednich nadkoli na przednim zderzaku, co zdaniem projektantów Skody nadaje samochodowi bardziej dynamiczny wygląd.

Nowa Skoda Octavia po liftingu - dane techniczne Wymiary Skoda Octavia Liftback Skoda Octavia Combi Długość 4698 mm 4698 mm Wysokość 1470 mm 1468 mm Szerokość 1829 mm 1829 mm Rozstaw osi 2696 mm 2686 mm Poj. bagażnika 600 litrów 640 litrów

Nieco bardziej dostrzegalne zmiany dotyczą reflektorów i tylnych lamp. W przypadku przednich świateł Skoda zdecydowała się na przeprojektowanie kształtu kloszy, które teraz wyraźniej zachodzą na przedni zderzak. Podstawowe reflektory wykorzystują w standardzie technologię LED, jednak klienci mogą doposażyć auto w opcjonalne reflektory oparte na światłach matrycowych, złożonych z dwóch modułów. Podczas gdy zewnętrzny moduł jest używany do świateł mijania i drogowych, moduł wewnętrzny został wyposażony w 36 indywidualnych segmentów matrycowych w dwóch rzędach. Dzięki temu Octavia zapewnia jeszcze lepsze oświetlenie, a system sprawniej i dokładniej reaguje w przypadku kierowców nadjeżdżających z przeciwka. W przypadku tylnych lamp zdecydowano się na zmianę elementów ozdobnych wewnątrz klosza oraz wprowadzono nową animację "witania" oraz "żegnania" kierowcy.

Zdjęcie Nieco bardziej dostrzegalne zmiany dotyczą reflektorów i tylnych lamp. / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Nowa Skoda Octavia. Szybki system infotainment i 13-calowy ekran

Więcej zmian pojawiło się wewnątrz czeskiego bestsellera. Odświeżona Octavia oferuje m.in. nowe tapicerki, wykończenia i wzory paneli drzwiowych. W wybranych wariantach wyposażenia fotele zostały pokryte perforowaną skórzaną tapicerką w kolorze koniakowym. Nowość stanowi także 15-watowa ładowarka indukcyjna z funkcją chłodzenia dla szybkiego ładowania smartfonów oraz gniazda USB-C ze zwiększoną mocą.

W standardzie zadebiutował 10-calowy ekran infotainment oraz 10-calowy wyświetlacz, który pełni rolę cyfrowych wskaźników. Po raz pierwszy w historii Octavia jest także dostępna z opcjonalnym 13-calowym wyświetlaczem cyfrowym, który ułatwia sterowanie funkcjami za pośrednictwem nowego systemu multimedialnego. Ten doczekał się wreszcie istotnego unowocześnienia, dzięki czemu nie tylko prezentuje się lepiej za sprawą nowej szaty graficznej, ale też działa dużo szybciej i jest bardziej intuicyjny w obsłudze.

Plusem jest m.in. konfigurowalny interfejs skrótów do najważniejszych funkcji w samochodzie, czy szybszy dostęp do klimatyzacji za pośrednictwem dotykowego ekranu. System infotainment obejmuje również informacje na temat pogody, wiadomości, informacje o ruchu drogowym czy kalendarz. Nawigacja sprawnie ostrzega przed zagrożeniami, a asystent głosowy Laura jeszcze w tym roku zostanie zintegrowany z opartym na sztucznej inteligencji oprogramowaniem ChatGPT.

Zdjęcie System multimedialny działa dużo szybciej i jest bardziej intuicyjny w obsłudze / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Nowa Skoda Octavia. Silniki benzynowe, wysokoprężne i miękkie hybrydy

Zmian doczekała się także gama silnikowa. Z oferty na dobre zniknęła benzynowa wersja 1.0 TSI, którą zastąpił nowy czterocylindrowy silnik 1.5 TSI o mocy 115 KM. Jego uzupełnienie stanowi dobrze znana jednostka 1.5 TSI o mocy 150 KM. Oba warianty mogą być dostępne w wersji z manualną oraz automatyczną skrzynią biegów DSG, gdzie w przypadku tej drugiej wsparcie stanowi technologia miękkiej hybrydy wyposażona w 48-woltowy akumulator litowo-jonowy. W przyszłym roku do oferty trafią także mocniejsze wersje benzynówek 2.0 TSI o mocach 204 KM i 265 KM.

Nowa Skoda Octavia - silniki benzynowe Wersja Moment obrotowy [Nm] Napęd Skrzynia biegów Przyspieszenie 0–100 km/h 1.5 TSI/115 KM 220 Przód 6-biegowa manualna 10,4 1.5 TSI/115 KM mHEV 220 Przód 7-biegowa automatyczna 10,6 1.5 TSI/150 KM 250 Przód 6-biegowa manualna 8,5 1.5 TSI/150 KM mHEV 250 Przód 7-biegowa automatyczna 8,5 2.0 TSI/204 KM (od 2025 r.) 320 4x4 7-biegowa automatyczna N/A 2.0 TSI/265 KM (od 2025 r.) 370 Przód 7-biegowa automatyczna N/A

Co ważne Skoda nie zapomniała o zwolennikach jednostek wysokoprężnych. Jak podkreślali przedstawiciele marki - to właśnie diesle są wciąż najchętniej wybieranym napędem w przypadku Octavii. Tu jednak wybór został ograniczony do zaledwie do dwóch silników - 2.0 TDI o mocy: 115 KM (z manualną skrzynią biegów) oraz 150 KM (ze skrzynią DSG).

Nowa Skoda Octavia - silniki wysokoprężne Wersja Moment obrotowy [Nm] Napęd Skrzynia biegów Przyspieszenie 0–100 km/h 2.0 TDI/115 KM 300 Przód 6-biegowa manualna 10,4 2.0 TDI/150 KM 360 Przód 7-biegowa automatyczna 8,5

Zdjęcie Skoda nie zapomniała o zwolennikach jednostek wysokoprężnych. / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

W trakcie jazdy testowych mieliśmy okazję sprawdzić dwie z powyższych jednostek. W nasze ręce oddano Octavię w mocniejszym wariancie benzynowym 1.5 TSI oraz diesla 2.0 TDI. W przypadku silnika benzynowego, 150 KM mocy okazało się wystarczające do swobodnej jazdy i wyprzedzania. Jednocześnie przy rozsądnym operowaniu pedałem gazu, auto potrafiło zadowolić się naprawdę symbolicznymi ilościami paliwa. Podczas pokonywania ok 100-kilometrowego odcinka autostrady z prędkością nieprzekraczającą 120 km/h, komputer pokładowy wskazywał na średnie spalanie w okolicy 5,2 - 5,5 l/100 km. To naprawdę robi wrażenie.

Rzecz jasna nie będzie zaskoczeniem fakt, że w przypadku diesla wynik ten był jeszcze lepszy. W trakcie pokonywania niemal 180-kilometrowej trasy, Octavia wyposażona w jednostkę wysokoprężną zadowoliła się zużyciem od 4,2 do 5 l/100 km. Warto jednak wspomnieć, że w przypadku tej podróży, nasza jazda była bardziej dynamiczna.

Zdjęcie Nowa Skoda Octavia to król oszczędności. Trudno przekroczyć tu 6 l/100 km. / INTERIA.PL

Nowa Skoda Octavia. Ceny i dostępność

Ważnym atutem Skody Octavii zawsze była przystępna cena. Niestety - jak można się było spodziewać - wraz z faceliftingiem koszt zakupu czeskiego bestsellera nieznacznie podskoczył w górę. Posiłkując się polskim konfiguratorem, w przypadku nadwozia typu Liftback za najsłabszy wariant benzynowy w bazowej opcji wyposażenia musimy zapłacić 125 800 zł. Ceny wersji Kombi startują od 129 200 zł. Najmocniejsze i najlepiej wyposażone Octavie osiągają kwoty rzędu 170 - 175 tys. złotych. To sporo - owszem. Warto jednak pamiętać, że w tej cenie otrzymujemy nowoczesny rodzinny samochód z dużym bagażnikiem, obszernym wnętrzem, wysokim poziomem wykonania i świetnie działającym systemem multimedialnym. No i jeszcze to spalanie!

Zdjęcie W tylnych lampach zdecydowano się na zmianę elementów ozdobnych a oraz wprowadzono nową animację / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Zdjęcie Odświeżona Octavia oferuje m.in. nowe tapicerki, wykończenia i wzory paneli drzwiowych. / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Zdjęcie W trakcie jazdy testowych mieliśmy okazję sprawdzić wariant benzynowy i diesla. / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Zdjęcie Jakością materiałów Octavia dogania już segment premium / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Zdjęcie Nowa Octavia to nowoczesny rodzinny samochód z dużym bagażnikiem, obszernym wnętrzem. / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL