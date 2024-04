W 2023 roku Dacia Duster uplasowała się na 8. miejscu wśród najlepiej sprzedających się samochodów w Polsce (z wynikiem 9100 sprzedanych egzemplarzy) i była jedynym modelem marki, jaki znalazł się w pierwszej dwudziestce najchętniej wybieranych nowych aut w naszym kraju. Nie ma więc wątpliwości co do tego, że Duster jest ulubionym modelem Dacii w Polsce, a zainteresowanie nim wyraźnie rośnie wraz z rozwojem modelu. Pierwsza generacja sprzedała się w liczbie 48 727 egzemplarzy, natomiast druga, bardziej dopracowana i nowocześniejsza, znalazła już 71 040 chętnych. Ja zaś, po pierwszych jazdach Dusterem trzeciej generacji, jestem pewien, że on również wyraźnie przebije wynik swojego poprzednika.

Reklama

Dacia Duster prezentuje się naprawdę dobrze

Skąd ta pewność? Wystarczy spojrzeć na samą prezencję nowego Dustera. Klienci Dacii od zawsze uchodzą za osoby o czysto pragmatycznym podejściu do motoryzacji, ale to nie znaczy, że nie pociąga ich panująca moda na SUV-y. O ile druga generacja Dustera wyglądała jak gruntowana modernizacja pierwszej, o tyle trzecia to naprawdę spory krok naprzód.

Zdjęcie Mocno uwydatnione błotniki tylne i masywne plastikowe osłony dodają Dusterowi charakteru / Michał Domański / INTERIA.PL

Kiedy w 2021 roku Dacia zaprezentowała prototypowego Bigstera (zapowiadającego siedmioosobowego, kompaktowego SUV-a, który zadebiutuje pod koniec tego roku), wiele osób miało wątpliwości czy tak śmiały projekt wejdzie do oferty marki, bądź co bądź, budżetowej. Tymczasem Duster to po prostu mniejszy Bigster.

Zachowano w nim zarówno spore przetłoczenia na masce, mocno uwydatnione tylne błotniki, smukłe przednie reflektory, z których optycznym przedłużeniem jest grill z białymi elementami ozdobnymi, ostro zarysowane tylne światła, czy nawet ukrytą klamkę tylnych drzwi. Uwagę zwracają też masywne plastikowe osłony (wykonane z nowego rodzaju tworzywa sztucznego, zawierającego 20 proc. materiałów z recyklingu), które zachodzą także na przednie drzwi oraz dwukolorowe 18-calowe alufelgi. Przyznacie, że sporo tych stylistycznych smaczków, szczególnie jak na model, którego jedną z głównych zalet ma być cena. Nowy Duster zdecydowanie będzie wyróżniał się na ulicy.

Zdjęcie Plastikowe osłony w Dusterze wykonano z plastiku częściowo pochodzącego z recyklingu / Michał Domański / INTERIA.PL

Wnętrze Dacii Duster okazuje się nowoczesne, ale i praktyczne

Prawdziwa rewolucja zaszła również we wnętrzu, którego projektanci śmiało podążyli za obecnymi trendami. Kierowca ma przed sobą 7-calowy wyświetlacz cyfrowych wskaźników, a centralne miejsce na desce rozdzielczej zajmuje ekran systemu infotainment o przekątnej 10 cali. Z kolei w autach ze skrzynią automatyczną zamiast klasycznej dźwigni mamy niewielki elektroniczny przełącznik.

Zdjęcie Dacia Duster ma całkiem nowoczesną deskę rozdzielczą / Michał Domański / INTERIA.PL

Niestety nowoczesność zwykle idzie dziś w parze ze słabą ergonomią, czego częstym przykładem jest klimatyzacja sterowana z ekranu. W nowym Dusterze na szczęście rozwiązano to w bardzo rozsądny sposób. Informacje o wybranej temperaturze, sile oraz kierunku nawiewu znajdziemy co prawda na centralnym ekranie, ale mają one tam swoje stałe miejsce i są zawsze widoczne. Natomiast przełączniki do obsługi klimatyzacji są nadal fizyczne. Jest więc nowocześnie, ale nadal praktycznie. Sam system multimedialny także robi dobre wrażenie - menu ma sporo opcji, ale nie jest zawiłe, zaś do poszczególnych pozycji, takich jak media, telefon czy ustawienia pojazdu, prowadzą zawsze widoczne skróty z boku ekranu.

Zdjęcie Obok 10-calowego ekranu multimediów umieszczono fabryczny uchwyt na telefon / Michał Domański / INTERIA.PL

Projektanci Dacii Duster przyłożyli się także do poprawy komfortu podróżnych i zapewniają, że przednie fotele mają grubszą piankę niż w poprzedniku, a do tego ma ona różną twardość. Przykładowo boczki są bardziej sztywne, aby zapewnić lepsze trzymanie w zakrętach. Faktycznie muszę przyznać, że nowy Duster ma lepsze fotele niż poprzednik i są one wygodne nawet podczas dłuższej jazdy, ale trzymanie boczne jest najwyżej przeciętne.

Zdjęcie Dacia Duster ma wyraźnie poprawione fotele względem poprzednika / Michał Domański / INTERIA.PL

Bardzo ciekawie prezentuje się za to tapicerka w wersji Extreme, którą wykonano z łatwo czyszczącego się materiału, co ma podkreślać, że jest to odmiana dla osób, lubiących często zjeżdżać z utwardzonych dróg. Okazuje się dość miła w dotyku, a to że jest dwukolorowa i ma kontrastowe, miedziane przeszycia, wyraźnie poprawia prezencję wnętrza Dustera. Podobnie jak kolorowe wstawki na desce rozdzielczej oraz nawiewach i dumny napis "DUSTER" przed pasażerem. Ogólnie dobre wrażenie psuje jedynie fakt, że wszystkie plastiki we wnętrzu są twarde, ale w aucie tej klasy i przy tej cenie, to zrozumiałe. Trudno mi jedynie zrozumieć decyzję, aby twardym plastikiem wykańczać także podłokietniki w drzwiach. Jeśli lubicie opierać na nich rękę w czasie jazdy, szybko przekonacie się, że jest to bardzo dyskusyjna oszczędność. Tapicerowane wstawki pojawiają się dopiero w topowych wersjach wyposażenia (Extreme oraz Journey), ale materiał jest cienki i nadal czuć pod nim twardy plastik.

Zdjęcie Na tylnej kanapie Dustera wygodnie będzie również dorosłym pasażerom / Michał Domański / INTERIA.PL

Pozytywnie należy ocenić za to przestronność wnętrza. Duster ma co prawda dość spory jak na SUV-a segmentu B (434 cm długości), ale i tak warto odnotować, że czwórka dorosłych pasażerów (o wzroście nieco ponad 180 cm) będzie miała tu wygodne warunki podróżowania. Bagażnik z kolei oferuje 517 l pojemności, co byłoby dobrym wynikiem nawet w aucie o klasę większym. Trzeba jednak zrobić jedno istotne zastrzeżenie - to wariant najbardziej optymistyczny. Jeśli zdecydujecie się na Dustera z LPG lub 4x4, bagażnik zmaleje do około 450 l, zaś w hybrydzie będzie miał 430 l.

Zdjęcie Wielkość bagażnika Dustera zależy od wybranej wersji silnikowej - tu kufer hybrydy, który ma 430 l pojemności / Michał Domański / INTERIA.PL

Ile pali nowy Duster Hybrid?

A jak jeździ nowa Dacia Duster? Pierwsze wrażenie zza kierownicy jest takie, że siedzimy w dużej, rasowej terenówce. To zasługa nie tylko wysoko zabudowanej deski rozdzielczej, ale także naprawdę dużych przetłoczeń nam masce, które są dobrze widoczne ze środka. Na szczęście odczucie, że jedziemy masywnym samochodem jest tylko subiektywne i Duster nie prowadzi się ociężale. Układ kierownicy jest całkiem precyzyjny, a auto dość pewnie pokonuje zakręty, nie przechylając się w nich przesadnie. Na dobrym poziomie jest też komfort jazdy, o czym mieliśmy okazuję przekonać się podczas pokonywania szutrowych dróg.

Zdjęcie Dacia Duster pozostaje komfortowa również na szutrowych drogach / Michał Domański / INTERIA.PL

Przygodę z nowym Dusterem rozpocząłem od zupełnej nowości w gamie, czyli wersji hybrydowej. Korzysta ona z dobrze znanego układu, na który składa się wolnossący silnik 1.6 o mocy 94 KM, wspomagany elektrycznym motorem generującym 49 KM. Ponadto na pokładzie znajduje się też 20-konny silnik elektryczny, pełniący rolę rozrusznika i alternatora. Moc (w sumie 140 KM) trafia na przednie koła za pomocą skrzyni "multimodalnej", która ma cztery przełożenia dla silnika spalinowego oraz dwa dla elektrycznego.

Zdjęcie Hybrydowy napęd Dacii Duster dobrze już znamy z modeli Renault / Michał Domański / INTERIA.PL

Brzmi to skomplikowanie, ale w praktyce sprawdza się całkiem dobrze. Duster Hybrid przyspiesza do 100 km/h w 10,1 s i według producenta nawet przez 80 proc. czasu jazdy, może poruszać się w trybie elektrycznym. Średnie deklarowane spalanie to 4,9 l/100 km.

Zdjęcie 7-calowy ekran wskaźników ma trzy widoki do wyboru / Michał Domański / INTERIA.PL

Subiektywnie dynamika jest rzeczywiście na dobrym poziomie - trzeba tylko pogodzić się z głośną pracą jednostki spalinowej, kiedy wykorzystujemy pełnię możliwości układu. Fakt, że silnik spalinowy ma tylko cztery przełożenia zwykle nie przeszkadza, ale podczas stromych podjazdów na górskich drogach zdarzało się, że autu brakowało mocy i konieczna była redukcja. A że biegów jest niewiele, odczucia były takie, jakbyście przy 70 km/h wrzucili drugi bieg i wcisnęli mocno gaz. Z drugiej jednak strony podczas jazdy po względnie równym terenie Duster Hybrid był dość cichy i spalił na drogach pozamiejskich 4,2 l/100 km.

Dacia Duster 2024 - wersje silnikowe Wersja Silnik Moc Skrzynia Napęd 0-100 km/h Prędkość maks. ECO-G 100 R3, 1.0 100 KM i 170 Nm 6-biegowa, manualna 4x2 14 s/13,2 s (LPG) 163 km/h / 168 km/h (LPG) TCe 130 R3, 1.2 130 KM i 230 Nm 6-biegowa, manualna 4x2 9,9 s 174 km/h TCe 130 4x4 R3, 1.2 130 KM i 230 Nm 6-biegowa, manualna 4x4 11 s 174 km/h Hybrid 140 R4, 1.6 140 KM i 205 Nm automatyczna, Multi-mode 4x2 10,1 s 160 km/h

Jak nowy Duster 4x4 radzi sobie w terenie?

Podczas pierwszych jazd testowych nowym SUV-em Dacii miałem okazję sprawdzić też odmianę TCe 130, czyli napędzaną doładowanym, 3-cylindrowym silnikiem 1.2 o mocy, jakżeby inaczej, 130 KM. Przyspiesza ona do 100 km/h w 9,9 s, ale subiektywnie sprawia wrażenie nieco bardziej żwawej od hybrydy i chętnie wchodzi na wyższe obroty. To jedyna "czysto benzynowa" odmiana w gamie Dustera i jedyna dostępna z napędem na wszystkie koła.

Zdjęcie Również z tyłu Dustera nie da się pomylić z innym samochodem / Michał Domański / INTERIA.PL

Co ciekawe odmiana z 4x4 wyraźnie różni się od tej z napędem na przód. Nie chodzi tylko o większy prześwit (217 mm) oraz większe kąty natarcia i zejścia (31 st. oraz 36 st.), ale również odczucia z jazdy. Auto przyjemniej i płynniej rusza, a biegi wchodzą w niej precyzyjniej i bardziej miękko. Ponadto w tylnym zawieszeniu zamiast belki skrętnej, zastosowane jest zawieszenie wielowahaczowe, co poprawia zachowanie auta na drodze.

Zdjęcie Zamiast pokrętła sterującego dołączaniem napędu 4x4, znanego z poprzednika, mamy wybór trybów jazdy, pozwalających lepiej dostosować auto do warunków / Michał Domański / INTERIA.PL

Dacia Duster 4x4 ma także pokrętło pozwalające wybierać między trybami jazdy na śnieg, błoto i piasek oraz trybem offroadowym, który domyślnie blokuje rozdział mocy między osiami w proporcji 50:50, ale automatycznie dostosowuje go do panujących warunków. Miałem okazję sprawdzić jak Duster radzi sobie na bezdrożach, pokonując specjalnie przygotowany do tego tor terenowy. Lecz choć nie zabrakło tam sporych przechyłów (których wielkość można na bieżąco śledzić na ekranie) i dużych nierówności, na których Duster widowiskowo podnosił tylne koło do góry, przejazd po wyznaczonej trasie nie był dla niego wyzwaniem.

Zdjęcie Nowy Duster, podobnie jak poprzednicy, dobrze radzi sobie w lekkim terenie / Michał Domański / INTERIA.PL

Podczas poruszania się w terenie pomagają też kamery, pozwalające na obserwowanie tego, co dzieje się przed autem (bardzo przydatne na stromych wzniesieniach), a także śledzenie prawego i lewego koła z przodu. Niestety jednocześnie można wybrać podgląd tylko z jednej kamery, jakość obrazu jest przeciętna, a same kamery dezaktywują się po przekroczeniu 12 km/h.

Dacia Duster - podsumowanie i ceny

Tak jak wspomniałem na początku, już same statystyki sprzedaży wcześniejszych generacji Dustera pokazują, że również najnowsza odsłona będzie cieszyła się sporym zainteresowaniem. Szczególnie, że trudno jej wytknąć jakieś poważne wady. Nowy Duster jest przestronny, całkiem wygodny, mocno wyróżnia się na ulicy i ma całkiem nowoczesne wnętrze. Miejscowo zbyt duże oszczędności na materiałach we wnętrzu to drobiazg, podobnie jak momentami głośna praca napędu hybrydowego.

Zdjęcie Nową Dacię Duster można już zamawiać w Polsce / Michał Domański / INTERIA.PL

Trzecia odsłona Dacii Duster jest już wyceniona w Polsce i zapłacimy za nią przynajmniej 80 tys. zł. Bazowa wersja podobnie jak bogatsza (wyceniona na 88 tys. zł) występują tylko z silnikiem o mocy 100 KM i fabryczną instalacją LPG, która najpewniej będzie w Polsce bestsellerem. Niestety nie była dostępna podczas pierwszych jazd testowych. Dwie najbogatsze odmiany, Extreme oraz Journey mają takie same ceny (od 94 tys. zł) i dostępne są z pełną paletą silnikową. Jak wynika z pierwszych zebranych zamówień, aż 88 proc. klientów w Polsce wybiera właśnie jedną z nich.

Dacia Duster 2024 - polskie ceny Wersja Essential Expression Extreme Journey ECO-G 100 79 900 zł 87 900 zł 93 900 zł 93 900 zł TCe 130 - - 100 900 zł 100 900 zł TCe 130 4x4 - - 112 400 zł 112 400 zł Hybrid 140 - - 117 400 zł 117 400 zł

Warto na koniec zauważyć, że chociaż nowy Duster nie jest już tak tani, jak druga generacja w momencie debiutu, to obecnie obie odsłony startują z identycznego pułapu cenowego. Konkurencja jednak nie śpi i na przykład niedawno odświeżoną Skodę Kamiq można mieć od 88 tys. zł. Czeski model nie oferuje jednak ani wersji z LPG, ani hybrydy, ani napędu na wszystkie koła. 4x4 oraz miękką hybrydę znajdziemy za to w Suzuki Vitarze, która co prawda kosztuje 98 tys. zł, ale to dlatego, że występuje tylko z silnikiem o mocy 129 KM.

Zdjęcie Białe elementy w grillu nie są podświetlane, ale sprawiają takie wrażenie / Michał Domański / INTERIA.PL

Zdjęcie Motyw litery Y znajdziemy w kilku miejscach - między innymi tylnych światłach / Michał Domański / INTERIA.PL

Zdjęcie Tapicerka wersji Extreme sprawia wrażenie częściowo skórzanej, ale to kombinacja kilku łatwo zmywalnych materiałów / Michał Domański / INTERIA.PL

Zdjęcie Kolorowe elementy urozmaicają deskę rozdzielczą Dustera / Michał Domański / INTERIA.PL

Zdjęcie Skrzynia automatyczna występuje tylko w wersji hybrydowej / Michał Domański / INTERIA.PL

Zdjęcie Pracę układu hybrydowego możemy śledzić na centralnym ekranie, ale także na wyświetlaczu wskaźników / Michał Domański / INTERIA.PL

Zdjęcie Klimatyzacja nie ma już własnego wyświetlacza, ale zachowano fizyczne przyciski do jej obsługi / Michał Domański / INTERIA.PL