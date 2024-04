Znamy polskie ceny Audi S3 po liftingu. Cennik to trudna lektura

Audi S3 po face liftingu. Co nowego?

Po czterech latach od rynkowej premiery Audi S3 czwartej generacji doczekało się kuracji odmładzającej. W ramach modernizacji hot-hatch z Ingolstadt otrzymał przemodelowane zderzaki z większymi wlotami powietrza ozdobione elementami w kształcie litery “L", nowy grill Singleframe oraz reflektory z nową sygnaturą świateł do jazdy dziennej LED.

W ofercie pojawiły się także nowe kolory nadwozia tj. zielony “District" czy niebieski “Navarra" oraz nowe wzory 19-calowych aluminiowych felg. W kabinie natomiast pojawiła się nowa dźwignia zmiany biegów, nowe otwory wentylacyjne, nowe wstawki dekoracyjne z tkaniny oraz nowy akcent podświetlenia nastrojowego.

Reklama

Zdjęcie Audi S3 napędza silnik 2.0 TFSI. Teraz jednostka generuje moc 333 KM / Audi

Audi S3 po liftingu. Większa moc i nowe rozwiązania

Hot hatcha po zmianach niezmiennie napędza benzynowy silnik 2.0 TFSI, którego moc została podniesiona do 333 KM (+23 KM), a moment obrotowy wzrósł do 420 Nm (+20 Nm). W połączeniu z 7-biegową skrzynią S tronici napędem na wszystkie koła quattro, czas przyspieszenia do pierwszej “setki" to 4,7 sekundy (wcześniej 4,8 sekundy). Prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 250 km/h.

Audi S3 po liftingu otrzymało nowy program skrzyni biegów, nowy tryb jazdy “dynamic plus" oraz rozdzielacz momentu obrotowego (Torque Splitter), który jest również stosowany w topowym modelu RS3, pozwalający przenieść większą część momentu obrotowego na tylne koła. W skrócie oznacza to, że podobnie jak topowa odmiana spod znaku “RS", nowe S3 również będzie mogło “zakręcić bączka".

Sportowiec po modernizacji otrzymał również inne zawieszenie i sztywniejsze wahacze. W Audi S3 na przednich kołach pojawił się skromny negatyw (1,5 stopnia), a na przedniej osi zamontowano większe (357 mm) i grubsze (+4 mm) tarcze hamulcowe.

Zdjęcie Nowe Audi S3 debiutuje w nadwoziu Sportback oraz Limousine. / Audi

Audi S3 po liftingu. Ceny w Polsce

Osoby, które czekały na zmodernizowane Audi S3 czeka zimy prysznic. Polski importer opublikował cennik, z którego wynika, że ceny odświeżonego modelu startują od 231 800 zł za S3 Sportback i od 234 800 zł za S3 Limousine. Kiedy auto wchodziło na polski rynek w połowie 2020 roku, hatchback kosztował od 191 500 zł, a sedan od 194 500 zł. Po czterech latach od debiutu Audi S3 w bazowej konfiguracji podrożało o ponad 40 tys. zł.

Co gorsza, w segmencie premium niemałe pieniądze trzeba też zapłacić za różnego rodzaju dodatki. Cena sowicie wyposażonego egzemplarza może sięgnąć niemal 350 tys. zł. W konfiguratorze nowego Audi S3 znajdziemy m.in.:

Audi S3 - wyposażenie dodatkowe

sportowy układ wydechowy Performance (21 450 zł),

zawieszenie sportowe S z regulacją amortyzatorów (3490 zł),

adaptacyjne zawieszenie z Audi drive select (4260 zł),

dach szklany panoramiczny (5650 zł),

Spojler dachowy z karbonu (8600 zł),

Obudowy lusterek z karbonu (3310 zł),

pakiet optyczny Czerń plus (3600 zł),

19-calowe felgi z oponami 235/35 (9440 zł)

pakiet Interieur S z siedzeniami sportowymi obszytymi skórą w kolorze czarnym (8390 zł)

kamera cofania (2110 zł),

pakiet Nawigacja (15 140 zł)

Reflektory Matrix LED, światła tylne LED i układ zmywania reflektorów (2260 zł),

pakiet systemów wspomagających podczas jazdy i parkowania plus (5530 zł),

pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych plus (3010 zł),

asystent parkowania z Audi parking system plus (1800 zł)

adaptacyjny asystent prędkości bez ogranicznika prędkości (2980 zł),

pakiet komfortowej klimatyzacji plus (3290 zł),

Audi connect Navigation & Infotainment plus (2470 zł),

Komfortowo otwierana pokrywa bagażnika (1850 zł),

pakiet Komfort pro (8360 zł),

SONOS Premium Sound System z dźwiękiem 3D (3540 zł)