Znaleźli prosty sposób na korki. Po jednej decyzji z miasta zniknęło milion aut

Po co ponosić koszty nowych inwestycji usprawniających transport, kiedy jedną decyzją można rozwiązać problem korków i jeszcze na tym zarobić? Do takiej decyzji musiały dojść władze Manhattanu, które wprowadziły od 5 stycznia opłaty za wjazd. Kierowcy chcący dostać się do biznesowej części dzielnicy (położonej na południu od 60. ulicy), muszą zapłacić 9 dolarów, niezależnie od opłat za przejazd mostami lub tunelami.