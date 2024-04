Spis treści: 01 GDDKiA wybierze firmę, która przeanalizuje wyniki pomiaru ruchu

GDDKiA wybierze firmę, która przeanalizuje wyniki pomiaru ruchu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg dotyczący wyboru tzw. podmiotu opracowującego wyniki pomiaru. Wyłoniona firma będzie odpowiedzialna m.in. za cały proces zebrania wyników badań od wykonawców pomiaru działających w terenie czy analizę wyników we współpracy z GDDKiA.

Nie są to jednak jedyne działania zarządcy dróg w kierunku przyszłorocznego badania. W marcu opublikowane zostało zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad stanowiące podstawę prawną do wykonywania pomiarów na drogach krajowych, a także wprowadzające wytyczne, jeśli chodzi o przeprowadzenie Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych. W wytycznych opisano metodę przeprowadzania pomiaru oraz zakres obowiązków poszczególnych uczestników projektu.

Ponadto zapowiedziano, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawców pomiaru ruchu w poszczególnych oddziałach GDDKiA. Obecnie prowadzone są konsultacje dotyczące prac nad wytycznymi organizacji i przeprowadzenia przyszłorocznego badania na drogach wojewódzkich.

Generalne Pomiary Ruchu prowadzone są od ponad 50 lat

Jak wskazano, obowiązek przeprowadzenia okresowych pomiarów ruchu przez zarządców dróg wynika z ustawy o drogach publicznych. Generalne Pomiary Ruchu, które prowadzone są na drogach zarządzanych przez GDDKiA (w tym także na odcinkach autostrad koncesyjnych, nie są brane pod uwagę te odcinki dróg, które znajdują się w miastach na prawach powiatu), dostarczają informacji o ruchu drogowym na tych trasach.

Takie badania pozwalają m.in. na określenie różnych parametrów, w tym Średniego Dobowego Ruchu Rocznego, czy natężenia ruchu w określonych godzinach dnia. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu wykorzystywane są m.in. "do celów planistyczno-projektowych sieci transportowej kraju, zarządzania ruchem, analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, analiz ekonomicznych oraz tych związanych z ochroną środowiska".

Warto tutaj dodać, że pomiary ruchu prowadzone są w naszym kraju już od ponad pół wieku. Pierwszy odbył się w 1965 roku. Generalne Pomiary Ruchu (GPR) prowadzone są w Polsce co pięć lat.

Zdjęcie W Polsce Generalne Pomiary Ruchu prowadzone są od 1965 roku. / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News

W jaki sposób prowadzony będzie Generalny Pomiar Ruchu?

W ramach każdego GPR cała sieć dróg dzielona jest na odcinki pomiarowe, które będą zakwalifikowane do danego typu w zależności m.in. od wielkości natężenia ruchu (w przyszłorocznym badaniu sieć dróg podzielona jest na ok 2,4 tys. takich odcinków). Badanie zakłada, że zliczane są wszystkie pojazdy, które przejeżdżają przez dany odcinek pomiarowy. Następnie zostają one przypisane do odpowiednich kategorii.

Pomiary prowadzone są w sposób automatyczny, półautomatyczny lub z wykorzystaniem kamer. W przypadku dwóch pierwszych do określenia parametrów ruchu wykorzystane zostaną dane z całego roku. Chodzi tutaj m.in. o dane z systemu poboru opłat e-TOLL czy systemów poboru opłat u operatorów autostrad koncesyjnych. Jeśli zaś chodzi o pomiary kamerami, te przeprowadzane będą w ciągu całego roku. Co ciekawe, kamerami ruch będzie mierzony tylko w takie dni jak wtorek, środa, czwartek i niedziela. GDDKiA zaznacza, że inne dni cechują się zbyt wysoką zmiennością w ciągu roku. W procesie analizy nagrań z pomiarów wideo możliwe będzie skorzystanie z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Generalny Pomiar Ruchu 2025. Kiedy wyniki?

GDDKiA zapowiada, że pierwsze podstawowe wyniki powinny być dostępne już w drugim kwartale 2026 roku. Ostateczne podsumowanie, obejmujące także ewentualne pomiary uzupełniające w roku 2026, planowane jest na trzeci lub czwarty kwartał 2026 r.