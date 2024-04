Zmiany w najdłuższym tunelu w Polsce. Wystarczy spojrzeć w telefon

Spis treści: 01 Najdłuższy tunel w Polsce jest w Warszawie

Najdłuższy tunel w Polsce jest w Warszawie

Obecnie najdłuższy tunel drogowy w Polsce znaleźć można na terenie stolicy. Jest to znajdujący się w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli na drodze ekspresowej S2. Tunel pod Ursynowem został oddany do użytku pod koniec 2021 roku. Składa się z dwóch naw, a w każdej znajdują się trzy pasy ruchu i pas awaryjny. Każda z naw ma równo 2 355 m długości.

W tunelu pod Ursynowem zadzwonisz i skorzystasz z internetu

Ci, który mieli już okazję podróżować tym tunelem, wiedzą, że podobnie jak w innych tego typu konstrukcjach przejazd oznacza utratę zasięgu sieci komórkowej, GPS czy dostępu do internetu. To zaś może być irytujące, szczególnie, kiedy na przykład prowadzimy ważną rozmowę (oczywiście za pomocą systemu głośnomówiącego, trzymanie telefonu w ręku może skończyć się mandatem). Teraz jednak zaszły spore zmiany. A to dzięki sieci Play, która stworzyła infrastrukturę umożliwiającą telefonowanie i korzystanie z internetu.

Cieszę się, że po ciężkiej pracy całego zespołu Play udało się uruchomić zasięg w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy pod Ursynowem. To wyjątkowa inwestycja, ponieważ wymagała od nas podejścia odpowiadającego potrzebom najdłuższego tunelu drogowego w Polsce. powiedział Marek Lipski, Dyrektor Biura Regionalnego Play w Warszawie

Prace nad dostępem do sieci komórkowej trwały rok

Jak informuje sieć, prace na liczącym 2,3 km tunelu rozpoczęły się w 2023 roku. Łącznie, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, trwały ok. rok, ale same prace w tunelu zajęły kilka tygodni. Operator prowadził je tylko w nocy, by jego wpływ na płynność ruchu był jak najmniejszy.

Ze względu na specyfikę tunelu sieć musiała użyć specjalnego rozwiązania - tak zwanego "cieknącego kabla". Pełni on rolę bardzo długiej anteny emitującej i zbierającej sygnał komórkowy na całej swojej długości. Wszystko po to, by w tunelu nie było miejsc bez zasięgu. Operator informuje, że w ramach inwestycji wykorzystano również tradycyjne anteny telefonii komórkowej, by zapewnić ciągłość sieci przy wjeździe i wyjeździe z tunelu. Ponadto niezbędne było przeprowadzenie prac instalacyjnych w pomieszczeniach technicznych konstrukcji oraz budowa kontenera z przyłączami i okablowaniem.

Użytkownicy sieci Play mogą już dzwonić. A co z innymi?

Oczywiście z rozwiązania mogą skorzystać użytkownicy sieci Play, ale co z osobami, które korzystają z usług innych sieci? Play informuje, że inwestycja została zrealizowana w ramach ustaleń z innymi operatorami. Dzięki temu zadzwonić czy sprawdzić coś w internecie mogą wszyscy, niezależnie od sieci, z której korzystają.