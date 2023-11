Zmiany na parkingach P+R w Warszawie. Kierowcy nie będą zadowoleni

Spis treści: 01 17 parkingów P+R w Warszawie

02 Zmiany w regulaminie parkingów P+R. Będą opłaty za ładowanie

03 Parkujesz bez biletu? Zapłacisz więcej

17 parkingów P+R w Warszawie

Sieć parkingów Parkuj i Jedź w Warszawie liczy obecnie 17 obiektów. Parkingi dostępne są we wszystkie dni tygodnia w godzinach 4:30-2:30. Zgodnie z obowiązującym obecnie regulaminem pierwsze 20 min parkowania jest bezpłatne. Jeśli jednak kierowca chce zostawić samochód na dłużej, musi posiadać aktywny bilet Warszawskiego Transportu Publicznego: krótkookresowy (dobowy, trzydniowy, weekendowy) lub długookresowy (30-dniowy, 90-dniowy, bilet seniora lub bilet dla rodzin z trójką dzieci).

Do pozostawienia auta na dłużej kierującego uprawnia również dokument pozwalający na bezpłatne przejazdy środkami transportu zbiorowego organizowanego przez stolicę. W innych przypadkach użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia przy wyjeździe z parkingu jednorazowej opłaty za wynajem miejsca parkingowego. Jego wysokość to 100 zł. Kierowcy aut elektrycznych i hybryd typu plug-in mogli również nabyć Kartę Eko, która pozwalała na pozostawienie auta także poza godzinami otwarcia, czyli w godzinach 2:31-4:29. Wydawane są one na dany samochód i wyłącznie dla jednego parkingu. Ich okres ważności natomiast to rok.

Reklama

Zmiany w regulaminie parkingów P+R. Będą opłaty za ładowanie

Rada Warszawy od rozpoczęcia funkcjonowania parkingów, czyli od 2007 roku, był kilkakrotnie zmieniany. Kolejne zmiany uchwalono na ostatniej sesji rady. Za przyjęciem odpowiedniej uchwały głosowało 42 radnych, wstrzymało się 16. Nikt nie był przeciw. Ze zmian bez wątpienia nie będą zadowoleni kierowcy aut elektrycznych i hybryd typu plug-in. Wspomniana wyżej Karta Eko zniknie. Oznacza to, że zasady parkowania będą dokładnie takie same dla wszystkich kierowców - niezależnie od rodzaju napędu ich aut. Karty, które już zostały wydane, pozostają ważne do końca tego roku.

To jednak nie koniec zmian dla właścicieli wyżej wspomnianych samochodów. Za ładowanie na parkingach będą musieli płacić. Stolica określiła stawkę na 1,61 zł za kWh. Ratusz tłumaczy, że zmiana ta wynika z rosnącej liczby punktów samochodów z napędem elektrycznym, a co za tym idzie także rosnącej liczby punktów ładowania na parkingach (obecnie jest ich 38, ale w przyszłym roku mają pojawić się kolejne dwa). Kolejnym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem opłat za ładowanie są rosnące ceny energii, które sprawiają, że koszt funkcjonowania stacji jest coraz większym obciążeniem dla budżetu komunikacyjnego.

Parkujesz bez biletu? Zapłacisz więcej

Jeśli chodzi o inne zmiany, pojawić się ma możliwość parkowania w weekend (od nocy z piątku na sobotę do poniedziałkowego poranka). Samochód będzie można zostawić na parkingu na cały weekend, również w nocy - wystarczyć ma ważny bilet WTP. Nowy regulamin parkingów P+R ma wejść w życie po pięciu miesiącach od daty opublikowania uchwały rady miasta. Ponadto wzrośnie opłata za korzystanie z miejsca postojowego bez ważnego biletu lub uprawnień do bezpłatnych przejazdów. Teraz będzie wynosiła ona 250 zł. Istnieje jednak możliwość, by zapłacić o 100 zł mniej. Warunkiem jest uiszczenie opłaty od razu w kasie parkingowej lub u kontrolera.