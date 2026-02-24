Zmiana prawa dla starszych aut. LED-y będą wreszcie legalne
Nadchodzi zmiana, na którą czekają właściciele starszych samochodów. ONZ przyjęła harmonogram prac nad legalizacją LED-owych zamienników w autach z reflektorami halogenowymi. Dla kraju, w którym średni wiek auta przekracza 15 lat, to może być jedna z ważniejszych modyfikacji przepisów technicznych od lat.
Zmiany będą wdrażane etapami - od 2026 do 2028 r. - i obejmą kolejne rodzaje świateł, w tym w końcu światła mijania. Ministerstwo potwierdza, że Polska dostosuje się do nowych regulacji UNECE. W praktyce oznacza to uporządkowanie rynku LED-owych retrofitów i możliwość legalnej modernizacji oświetlenia w milionach starszych aut.
LED w samochodzie - jaki jest stan prawny w 2026 roku
Obecnie oświetlenie pojazdów w Polsce podlega przepisom homologacyjnym wypracowanym w ramach systemu ONZ - dokładnie regulacjom UNECE. To one określają, jakie źródła światła mogą być stosowane w konkretnych reflektorach i na jakich warunkach.
Kluczowe regulacje to m.in.:
- Regulamin nr 37 - klasyczne żarówki halogenowe,
- Regulamin nr 128 - źródła światła LED,
- Regulamin nr 112 - reflektory świateł mijania i drogowych,
- Regulamin nr 48 - zasady montażu i instalacja oświetlenia w pojeździe.
Czy można legalnie włożyć LED zamiast halogenu H4 lub H7
Zasada jest jasna: pojazd musi być zgodny z homologacją, którą uzyskał jako całość. Jeśli reflektor był homologowany z żarówką halogenową H4 lub H7, to wymiana samego źródła światła na LED - bez odpowiedniej homologacji zestawu - powoduje utratę zgodności z dopuszczeniem do ruchu.
W praktyce oznacza to, że większość dostępnych dziś na rynku "zamienników LED" do reflektorów halogenowych pozostaje formalnie niezgodna z homologacją pojazdu.
Dlaczego korzystanie z LED-ów było dotąd sprzeczne z prawem
Dotychczasowe regulacje UNECE były tworzone w czasach, gdy reflektor i źródło światła traktowano jako nierozerwalny zestaw. LED jako zamiennik klasycznej żarówki nie był przewidziany w pierwotnej konstrukcji przepisów.
Rynek jednak poszedł dalej. Technologicznie LED-y oferują wyższą efektywność świetlną, dłuższą trwałość i mniejsze zużycie energii. Problem polegał na braku jednolitego systemu homologacji retrofitów. W efekcie powstała szara strefa - produkty sprzedawane jako "do użytku poza drogami publicznymi", montowane w autach używanych na co dzień.
Nowe prace UNECE mają ten problem rozwiązać systemowo.
Harmonogram ONZ 2026-2028. Kiedy LED-y będą legalne
Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez media branżowe oraz potwierdzanymi przez przedstawicieli resortu infrastruktury, wdrażanie nowych zasad będzie odbywać się etapami:
- 2026 r. - LED retrofit dla świateł przeciwmgielnych,
- 2027 r. - LED retrofit dla świateł drogowych,
- 2028 r. - LED retrofit dla świateł mijania.
Najważniejszy dla kierowców będzie ostatni etap. To światła mijania są używane codziennie i mają największy wpływ na bezpieczeństwo jazdy nocą.
Stopniowe wprowadzanie zmian pozwala producentom przygotować odpowiednią dokumentację techniczną i przejść procedury homologacyjne.
Jak będzie wyglądać homologacja LED po zmianach przepisów
Nowe regulacje nie oznaczają dowolności. Legalne będą wyłącznie:
- źródła światła posiadające homologację UNECE,
- wskazane modele reflektorów, dla których dany retrofit uzyska dopuszczenie,
- montaż zgodny z dokumentacją producenta.
To oznacza, że rynek zostanie uporządkowany. Zniknie niejednoznaczność, ale nadal będzie istniał wyraźny podział między produktem homologowanym a przypadkowym zamiennikiem.
Średni wiek auta w Polsce a nowe przepisy o LED
Polski park samochodowy jest jednym z najstarszych w Unii Europejskiej. Średni wiek auta przekracza 15 lat. Miliony pojazdów wyposażone są w klasyczne reflektory halogenowe projektowane kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.
Dla wielu właścicieli wymiana samochodu nie jest dziś realną opcją. Modernizacja oświetlenia - jeśli będzie legalna i homologowana - stanie się praktycznym sposobem poprawy bezpieczeństwa bez kosztu zakupu nowego auta.
To zmiana podejścia: zamiast presji na wymianę floty, umożliwienie jej technicznej aktualizacji.
Legalne LED w starszym aucie - co zmieni nowe prawo
Na dziś obowiązuje dotychczasowy stan prawny - pełna legalizacja retrofitów LED w reflektorach halogenowych jeszcze nie weszła w życie. Jednak kierunek jest jednoznaczny.
Prace ONZ są w toku, harmonogram został przyjęty, a resort infrastruktury potwierdza dostosowanie krajowych przepisów do nowych regulacji.
Jeśli terminy zostaną utrzymane, w ciągu najbliższych lat LED-y w starszych autach przestaną być tematem spornym, a staną się częścią oficjalnego systemu homologacji.
Dla milionów kierowców 15-letnich samochodów to realna zmiana - nie rewolucja, ale konkretne otwarcie drzwi do legalnej modernizacji.