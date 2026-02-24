Zmiany będą wdrażane etapami - od 2026 do 2028 r. - i obejmą kolejne rodzaje świateł, w tym w końcu światła mijania. Ministerstwo potwierdza, że Polska dostosuje się do nowych regulacji UNECE. W praktyce oznacza to uporządkowanie rynku LED-owych retrofitów i możliwość legalnej modernizacji oświetlenia w milionach starszych aut.

LED w samochodzie - jaki jest stan prawny w 2026 roku

Obecnie oświetlenie pojazdów w Polsce podlega przepisom homologacyjnym wypracowanym w ramach systemu ONZ - dokładnie regulacjom UNECE. To one określają, jakie źródła światła mogą być stosowane w konkretnych reflektorach i na jakich warunkach.

Kluczowe regulacje to m.in.:

Regulamin nr 37 - klasyczne żarówki halogenowe,

Regulamin nr 128 - źródła światła LED,

Regulamin nr 112 - reflektory świateł mijania i drogowych,

Regulamin nr 48 - zasady montażu i instalacja oświetlenia w pojeździe.

Czy można legalnie włożyć LED zamiast halogenu H4 lub H7

Zasada jest jasna: pojazd musi być zgodny z homologacją, którą uzyskał jako całość. Jeśli reflektor był homologowany z żarówką halogenową H4 lub H7, to wymiana samego źródła światła na LED - bez odpowiedniej homologacji zestawu - powoduje utratę zgodności z dopuszczeniem do ruchu.

W praktyce oznacza to, że większość dostępnych dziś na rynku "zamienników LED" do reflektorów halogenowych pozostaje formalnie niezgodna z homologacją pojazdu.

Dlaczego korzystanie z LED-ów było dotąd sprzeczne z prawem

Dotychczasowe regulacje UNECE były tworzone w czasach, gdy reflektor i źródło światła traktowano jako nierozerwalny zestaw. LED jako zamiennik klasycznej żarówki nie był przewidziany w pierwotnej konstrukcji przepisów.

Rynek jednak poszedł dalej. Technologicznie LED-y oferują wyższą efektywność świetlną, dłuższą trwałość i mniejsze zużycie energii. Problem polegał na braku jednolitego systemu homologacji retrofitów. W efekcie powstała szara strefa - produkty sprzedawane jako "do użytku poza drogami publicznymi", montowane w autach używanych na co dzień.

Nowe prace UNECE mają ten problem rozwiązać systemowo.

Harmonogram ONZ 2026-2028. Kiedy LED-y będą legalne

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez media branżowe oraz potwierdzanymi przez przedstawicieli resortu infrastruktury, wdrażanie nowych zasad będzie odbywać się etapami:

2026 r. - LED retrofit dla świateł przeciwmgielnych,

2027 r. - LED retrofit dla świateł drogowych,

2028 r. - LED retrofit dla świateł mijania.

Najważniejszy dla kierowców będzie ostatni etap. To światła mijania są używane codziennie i mają największy wpływ na bezpieczeństwo jazdy nocą.

Stopniowe wprowadzanie zmian pozwala producentom przygotować odpowiednią dokumentację techniczną i przejść procedury homologacyjne.

Jak będzie wyglądać homologacja LED po zmianach przepisów

Nowe regulacje nie oznaczają dowolności. Legalne będą wyłącznie:

źródła światła posiadające homologację UNECE,

wskazane modele reflektorów, dla których dany retrofit uzyska dopuszczenie,

montaż zgodny z dokumentacją producenta.

To oznacza, że rynek zostanie uporządkowany. Zniknie niejednoznaczność, ale nadal będzie istniał wyraźny podział między produktem homologowanym a przypadkowym zamiennikiem.

Średni wiek auta w Polsce a nowe przepisy o LED

Polski park samochodowy jest jednym z najstarszych w Unii Europejskiej. Średni wiek auta przekracza 15 lat. Miliony pojazdów wyposażone są w klasyczne reflektory halogenowe projektowane kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.

Dla wielu właścicieli wymiana samochodu nie jest dziś realną opcją. Modernizacja oświetlenia - jeśli będzie legalna i homologowana - stanie się praktycznym sposobem poprawy bezpieczeństwa bez kosztu zakupu nowego auta.

To zmiana podejścia: zamiast presji na wymianę floty, umożliwienie jej technicznej aktualizacji.

Legalne LED w starszym aucie - co zmieni nowe prawo

Na dziś obowiązuje dotychczasowy stan prawny - pełna legalizacja retrofitów LED w reflektorach halogenowych jeszcze nie weszła w życie. Jednak kierunek jest jednoznaczny.

Prace ONZ są w toku, harmonogram został przyjęty, a resort infrastruktury potwierdza dostosowanie krajowych przepisów do nowych regulacji.

Jeśli terminy zostaną utrzymane, w ciągu najbliższych lat LED-y w starszych autach przestaną być tematem spornym, a staną się częścią oficjalnego systemu homologacji.

Dla milionów kierowców 15-letnich samochodów to realna zmiana - nie rewolucja, ale konkretne otwarcie drzwi do legalnej modernizacji.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL