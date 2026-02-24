Zmiana prawa dla starszych aut. LED-y będą wreszcie legalne

Krzysztof Pochłód

Nadchodzi zmiana, na którą czekają właściciele starszych samochodów. ONZ przyjęła harmonogram prac nad legalizacją LED-owych zamienników w autach z reflektorami halogenowymi. Dla kraju, w którym średni wiek auta przekracza 15 lat, to może być jedna z ważniejszych modyfikacji przepisów technicznych od lat.

Czarna rękawica ochronna trzyma żarówkę LED oraz żarówkę halogenową na tle reflektora samochodowego, ukazując porównanie obu typów oświetlenia.
LED zamiast klasycznego halogenu H7. Nowe przepisy mają uporządkować zasady ich stosowania w starszych autach.123RF/PICSEL

Zmiany będą wdrażane etapami - od 2026 do 2028 r. - i obejmą kolejne rodzaje świateł, w tym w końcu światła mijania. Ministerstwo potwierdza, że Polska dostosuje się do nowych regulacji UNECE. W praktyce oznacza to uporządkowanie rynku LED-owych retrofitów i możliwość legalnej modernizacji oświetlenia w milionach starszych aut.

LED w samochodzie - jaki jest stan prawny w 2026 roku

Obecnie oświetlenie pojazdów w Polsce podlega przepisom homologacyjnym wypracowanym w ramach systemu ONZ - dokładnie regulacjom UNECE. To one określają, jakie źródła światła mogą być stosowane w konkretnych reflektorach i na jakich warunkach.

Kluczowe regulacje to m.in.:

  • Regulamin nr 37 - klasyczne żarówki halogenowe,
  • Regulamin nr 128 - źródła światła LED,
  • Regulamin nr 112 - reflektory świateł mijania i drogowych,
  • Regulamin nr 48 - zasady montażu i instalacja oświetlenia w pojeździe.

Czy można legalnie włożyć LED zamiast halogenu H4 lub H7

Zasada jest jasna: pojazd musi być zgodny z homologacją, którą uzyskał jako całość. Jeśli reflektor był homologowany z żarówką halogenową H4 lub H7, to wymiana samego źródła światła na LED - bez odpowiedniej homologacji zestawu - powoduje utratę zgodności z dopuszczeniem do ruchu.

W praktyce oznacza to, że większość dostępnych dziś na rynku "zamienników LED" do reflektorów halogenowych pozostaje formalnie niezgodna z homologacją pojazdu.

Dlaczego korzystanie z LED-ów było dotąd sprzeczne z prawem

Dotychczasowe regulacje UNECE były tworzone w czasach, gdy reflektor i źródło światła traktowano jako nierozerwalny zestaw. LED jako zamiennik klasycznej żarówki nie był przewidziany w pierwotnej konstrukcji przepisów.

Rynek jednak poszedł dalej. Technologicznie LED-y oferują wyższą efektywność świetlną, dłuższą trwałość i mniejsze zużycie energii. Problem polegał na braku jednolitego systemu homologacji retrofitów. W efekcie powstała szara strefa - produkty sprzedawane jako "do użytku poza drogami publicznymi", montowane w autach używanych na co dzień.

Nowe prace UNECE mają ten problem rozwiązać systemowo.

Harmonogram ONZ 2026-2028. Kiedy LED-y będą legalne

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez media branżowe oraz potwierdzanymi przez przedstawicieli resortu infrastruktury, wdrażanie nowych zasad będzie odbywać się etapami:

  • 2026 r. - LED retrofit dla świateł przeciwmgielnych,
  • 2027 r. - LED retrofit dla świateł drogowych,
  • 2028 r. - LED retrofit dla świateł mijania.

Najważniejszy dla kierowców będzie ostatni etap. To światła mijania są używane codziennie i mają największy wpływ na bezpieczeństwo jazdy nocą.

Stopniowe wprowadzanie zmian pozwala producentom przygotować odpowiednią dokumentację techniczną i przejść procedury homologacyjne.

Jak będzie wyglądać homologacja LED po zmianach przepisów

Nowe regulacje nie oznaczają dowolności. Legalne będą wyłącznie:

  • źródła światła posiadające homologację UNECE,
  • wskazane modele reflektorów, dla których dany retrofit uzyska dopuszczenie,
  • montaż zgodny z dokumentacją producenta.

To oznacza, że rynek zostanie uporządkowany. Zniknie niejednoznaczność, ale nadal będzie istniał wyraźny podział między produktem homologowanym a przypadkowym zamiennikiem.

Średni wiek auta w Polsce a nowe przepisy o LED

Polski park samochodowy jest jednym z najstarszych w Unii Europejskiej. Średni wiek auta przekracza 15 lat. Miliony pojazdów wyposażone są w klasyczne reflektory halogenowe projektowane kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.

Dla wielu właścicieli wymiana samochodu nie jest dziś realną opcją. Modernizacja oświetlenia - jeśli będzie legalna i homologowana - stanie się praktycznym sposobem poprawy bezpieczeństwa bez kosztu zakupu nowego auta.

To zmiana podejścia: zamiast presji na wymianę floty, umożliwienie jej technicznej aktualizacji.

Zobacz również:

Od 3 marca kontrola może zakończyć się nie tylko mandatem, ale także utratą prawa jazdy.
Wiadomości

Ostatnie dni przed zmianą. 3 marca zmieni się codzienność milionów kierowców

Krzysztof Pochłód

    Legalne LED w starszym aucie - co zmieni nowe prawo

    Na dziś obowiązuje dotychczasowy stan prawny - pełna legalizacja retrofitów LED w reflektorach halogenowych jeszcze nie weszła w życie. Jednak kierunek jest jednoznaczny.

    Prace ONZ są w toku, harmonogram został przyjęty, a resort infrastruktury potwierdza dostosowanie krajowych przepisów do nowych regulacji.

    Jeśli terminy zostaną utrzymane, w ciągu najbliższych lat LED-y w starszych autach przestaną być tematem spornym, a staną się częścią oficjalnego systemu homologacji.

    Dla milionów kierowców 15-letnich samochodów to realna zmiana - nie rewolucja, ale konkretne otwarcie drzwi do legalnej modernizacji.

    Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczkąINTERIA.PL
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze