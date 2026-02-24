Zmiany nie dotyczą jednej niszy ani wąskiej grupy. Obejmą praktycznie każdego - od młodych kierowców po osoby codziennie dojeżdżające do pracy drogami poza miastem. Największa różnica polega na tym, że sytuacje, które dotąd kończyły się mandatem i punktami, po 3 marca mogą oznaczać coś znacznie poważniejszego.

Koniec "bezpiecznej strefy" poza miastem

Największa zmiana dotyczy przekroczenia prędkości. Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h oznacza dziś utratę prawa jazdy na trzy miesiące w obszarze zabudowanym. Od 3 marca mechanizm ten zostanie rozszerzony również na wybrane drogi poza miastem - chodzi o jednojezdniowe drogi dwukierunkowe.

W praktyce oznacza to, że kierowca, który mocniej wciśnie gaz na pozornie "pustej" trasie poza zabudowanym terenem, może stracić prawo jazdy na trzy miesiące. Bez znaczenia będzie, czy ruch był niewielki, czy droga wydawała się bezpieczna. Liczyć się będzie wynik pomiaru.

Dla wielu osób to realna zmiana codziennych nawyków. Jazda poza miastem często dawała poczucie większej swobody. Od 3 marca margines błędu wyraźnie się kurczy.

17-latkowie za kierownicą. Nowe otwarcie

Nowe przepisy dopuszczą do egzaminu na kategorię B osoby, które ukończyły 17 lat. To rozwiązanie, które w założeniu ma ułatwić młodym wejście w dorosłość i zwiększyć mobilność, zwłaszcza poza dużymi miastami.

Nie oznacza to jednak pełnej samodzielności. Młody kierowca przez określony czas będzie musiał jeździć z doświadczonym opiekunem. Mimo to sam fakt obniżenia wieku budzi emocje. Zwolennicy mówią o większej odpowiedzialności i wcześniejszym zdobywaniu doświadczenia. Krytycy - o ryzyku i dodatkowym obciążeniu systemu kontroli. 17-latkowie będą mogli prowadzić samochód tylko w Polsce.

Zmiany dla użytkowników hulajnóg i ciągników

Nowelizacja podnosi również minimalny wiek użytkownika hulajnogi elektrycznej do 13 lat. Osoby niepełnoletnie będą musiały posiadać odpowiednie uprawnienia, takie jak karta rowerowa lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Zmieni się także limit prędkości dla ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Maksymalna dopuszczalna prędkość wzrośnie z 30 do 40 km/h. To korekta, która ma usprawnić ruch na drogach lokalnych, ale dla kierowców aut osobowych oznacza częstsze spotkania z szybszymi pojazdami rolniczymi.

3 marca zacznie się nowy etap

Część zmian ma charakter techniczny, część - symboliczny. Najbardziej odczuwalne będzie jednak rozszerzenie automatycznego zatrzymania prawa jazdy poza obszarem zabudowanym. To rozwiązanie, które uderza bezpośrednio w codzienne przyzwyczajenia.

3 marca nie zmieni wszystkiego z dnia na dzień. Ale zmieni poziom ryzyka. Dla jednych będzie to tylko kolejna data w kalendarzu. Dla innych - moment, w którym jeden błąd może okazać się znacznie droższy niż dotąd.

