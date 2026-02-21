Zima pokonała autobusy elektryczne w Warszawie. Pomogły te z dieslami

Miasta wyjścia nie mają, zgodnie z przepisami, muszą przestawiać swoją flotę na napęd elektryczny. Tymczasem tegoroczna zima boleśnie obnażyła wszystkie niedoskonałości technologii elektrycznej. Przy dużym mrozie elektryczne autobusy wolniej się ładują i mają mniejsze zasięgi.

Autobusom elektrycznym spadały zasięgi. Pomogły pojazdy z Dieslami

W Warszawie część z nich nie była w stanie obsługiwać wyznaczonych tras i musiała wcześniej wracać do zajezdni, wówczas zastępowano je autobusami z silnikami Diesla.

Praktycznie wszystkie zaplanowane kursy zostały zrealizowane, mimo iż występowały incydentalne przypadki opóźnionych wyjazdów z zajezdni lub awarii skutkujących koniecznością wyjazdu autobusów rezerwowych. W przypadku części pojazdów zaobserwowaliśmy znaczny spadek zasięgów, podjęto jednak odpowiednie działania, aby zastąpić autobusy, które musiały zjechać do zajezdni - powiedział rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych Adam Stawicki.

Jak ogrzać elektryczny autobus? Najlepiej silnikiem Diesla

Kolejny problem, jaki dotyczy elektrycznych autobusów zimą to kwestia ogrzewania. Autobusy mają dużą kabinę, którą trzeba ogrzać, dodatkowo co chwilę otwierane są drzwi, przez które wpada zmrożone powietrze. W efekcie ogrzewanie musi pracować cały czas. Niektóre autobusy chińskiej marki Yutong, które użytkowane są w Warszawie, mają ogrzewanie elektryczne, co drastycznie wpływa na ich zasięg.

Pozostałe mają kabiny ogrzewane tzw. webastem, czyli niewielkim silnikiem diesla zasilanym olejem napędowym. Problem w tym, że o ile spaliny z rur wydechowych są objęte ścisłymi normami emisji spalin, to spaliny w webasta - już nie. Autobusy nie posiadają więc filtrów cząstek stałych czy katalizatorów SCR, które ograniczają emisję szkodliwych substancji. Co się spali w silniku webasto, w postaci czarnej chmury dymu trafia do atmosfery.

Niemal wszystkie autobusy elektryczne jeżdżące po Warszawie korzystają z tego rozwiązania, spalinowe ogrzewanie będą miały również nowe autobusy, które dopiero trafią do miasta.

We flocie warszawskiego przewoźnika jest obecnie 1419 autobusów, w tym 192 elektryczne, 364 na gaz ziemny (CNG), 859 z silnikiem Diesla i cztery hybrydowe.

Castrol Ikony Motoryzacji. Na wystawie Utopia z Polski, Passat W8 i Multipla Maciej Olesiuk INTERIA.PL