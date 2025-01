Zielona fala dla ciężarówek. Pojazdy same zmienią światło na skrzyżowaniu

Wspomniana technologia wykorzystuje dane nawigacyjne przesyłane z elektronicznych urządzeń rejestrujących w ciężarówkach. Dzięki temu system jest w stanie na bieżąco określić lokalizację pojazdów użytkowych oraz prędkość, z jaką się aktualnie poruszają. Gdy taki pojazd zbliży się do się do sygnalizacji świetlnej, technologia wysyła żądanie priorytetowe do kontrolera sygnalizacji, powodując przedłużenie zielonego światła o pięć do siedmiu sekund. W skrajnych przypadkach jest nawet w stanie automatycznie zmienić sygnalizację na zieloną. Pozwala to ciężarówce płynnie przejechać przez skrzyżowanie, ograniczając do minimum konieczność zatrzymywania pojazdu i mozolne ruszanie. To z kolei zmniejsza emisję spalin i ogranicza hałas.