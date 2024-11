Spis treści: 01 Ruszyła analiza drogowców. Wkrótce przybędzie sekundników?

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zlecił przygotowanie wytycznych dotyczących organizacji ruchu drogowego z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej jako środka poprawy bezpieczeństwa na drogach. Jak podało Ministerstwo Infrastruktury, prace te są prowadzone przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Ruszyła analiza drogowców. Wkrótce przybędzie sekundników?

Resort doprecyzował, że w ramach opracowania przewiduje się wykonanie analizy obowiązujących przepisów dotyczących sygnalizacji świetlnej i skonfrontowanie ich z najnowszą wiedzą i praktyką. Na tej podstawie mają zostać wyciągnięte wnioski oraz przygotowane propozycje wymagań do uwzględnienia w nowym rozporządzeniu. W toku działań zostaną również opracowane "wzorce i standardy" określające szczegółowe zasady lokalizacji sygnalizatorów drogowych w obrębie pasa drogowego.

Zgodnie z informacją ministerstwa analiza będzie dotyczyć m.in. tzw. sekundników, które wyświetlają czas pozostały do zmiany koloru w sygnalizacji świetlnej. Resort przypomniał, że od 2017 roku przepisy dopuszczają stosowanie takich wyświetlaczy w organizacji ruchu drogowego.

Zdjęcie Kierowcy mogą doczekać się zmian w sygnalizacji / Adam Burakowski / Reporter

MI na bieżąco dokonuje oceny istniejących rozwiązań prawnych w ww. obszarze, a opinie i sugestie zgłaszane przez zainteresowane podmioty są brane pod uwagę przy pracach analitycznych mających na celu zmianę istniejących lub wprowadzanie nowych rozwiązań, podkreślił resort infrastruktury.

Sekundniki w polskich miastach. Dużo problemów i alternatywa

Rozwiązanie to od lat sprawdza się w krajach zachodnich. Szerokiego stosowania sekundników domagają się również polscy kierowcy, ale organizatorzy ruchu są w tej kwestii podzieleni. Np. w Krakowie sekundników nie tylko nie przybywa, ale są wręcz usuwane. W zamian pojawiają się za to systemy Red Light, które wyłapują samochody przejeżdżające na czerwonym świetle.

Kwestia zastosowania sekundników na polskich skrzyżowaniach nie jest niczym nowym. Pierwsze przymiarki do wprowadzenia tego rozwiązania na skalę masową pojawiły się już w 2021 roku. Wtedy jednak Ministerstwo Infrastruktury nie do końca zgadzało się z ich efektywnością. Niektórzy eksperci zwracali uwagę, że sekundniki mogą powodować niebezpieczne reakcje uczestników ruchu drogowego, a to znacznie wpływa na bezpieczeństwo ruchu. Kierujący pojazdami mogą m.in. przejeżdżać skrzyżowanie z nadmierną prędkością, gdy zobaczą, za ile sekund zapali się żółte światło.

Jeśli nie sekundniki to pulsujące światła?

Według organizatorów ruchu problemem są także sygnalizatory zmiennoczasowe, które optymalizują program w zależności od warunków ruchu, wykorzystując przy detektory optyczne lub pętle indukcyjne w asfalcie. W ich przypadkach instalacja sekundnika mogłaby wprowadzać w błąd, pokazując błędny czas nadawania sygnałów zielonego czy czerwonego. Są jednak miasta, w których taka sygnalizacja funkcjonuje w połączeniu z licznikami.

Alternatywą dla sekundników mogłyby być pulsujące sygnały świetlne, które informowałyby uczestników ruchu o nadchodzącej zmianie światła. W zależności od wyników trwającej analizy możliwe, że to właśnie takie rozwiązanie zostanie ostatecznie zaakceptowane przez Ministerstwo Infrastruktury.