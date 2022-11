Zginął potrącony przez samochód. Jeden drobiazg być może uratowałby mu życie

Oprac.: Paweł Rygas Wiadomości

​Wypadek, do którego doszło wczoraj w na Lubelszczyźnie to - niestety - codzienność polskich dróg. 28-kierowca Volkswagena śmiertelnie potrącił idącego poboczem 69-latka. Do zdarzenia doszło poza obszarem zabudowanym, a pieszy nie miał na sobie elementów odblaskowych.

Zdjęcie Do wypadku w Głusku Dużym Kolonii doszło poza obszarem zabudowanym. Wiadomo, że pieszy nie posiadał elementów odblaskowych / Policja