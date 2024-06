Ze Świnoujścia do Czech dotrzesz w 4 godziny. Koniec prac na ważnym odcinku

Spis treści: 01 Droga ekspresowa S3 Bolków - Kamienna Góra. Jeden z najdłuższych tuneli w Polsce

Droga ekspresowa S3 Bolków - Kamienna Góra. Jeden z najdłuższych tuneli w Polsce

Droga ekspresowa S3 na odcinku prowadzącym od Bolkowa do Kamiennej Góry budowana jest w przekroju dwujezdniowym. Na obu jezdniach kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Obie będą wyposażone również w pas awaryjny. Tworzona trasa będzie miała ok. 16,1 km. Za wykonanie tej inwestycji odpowiada konsorcjum firm PORR S.A. i PORR Bau. GmbH. Umowa opiewa na przeszło 1,5 mld złotych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w ramach inwestycji stworzonych zostanie 16 obiektów inżynierskich, 2 przejazdy gospodarcze, 15 przejść dla zwierząt, 33 przepusty oraz dwa tunele, oba dwunawowe.

Pierwszy z nich prowadził będzie między miejscowościami Sady Górne i Nowe Bogaczowice. Długość tego tunelu to ok. 2,3 km. Czyni to z niego jeden z najdłuższych tuneli drogowych w Polsce - ustępować będzie tylko liczącemu 2 355 m tunelowi położonemu w ciągu drogi S2 na terenie Warszawy. Drugi, zdecydowanie krótszy (ok. 320 m) tunel w ciągu odcinka S3 ulokowany będzie w pobliżu miejscowości Gostków.

Kiedy odcinek S3 Bolków - Kamienna Góra będzie gotowy?

Planowo otwarcie odcinka S3 między Bolkowem i Kamienną Górą ma nastąpić jeszcze w te wakacje. I to całkiem niedługo. Zgodnie z deklaracjami wrocławskiego oddziału GDDKiA termin zakończenia realizacji tego zadania to 12 lipca. Z informacji udostępnionych na stronie inwestycji wynika, że zaawansowanie robót na tym fragmencie S3 wynosi 95,5 proc. Można w związku z tym śmiało zakładać, że drogowcom uda się dotrzymać tego terminu.

Zdjęcie Zaawansowanie robót na odcinku S3 między Bolkowem i Kamienną Górą wynosi już 95,5 proc. / GDDKiA

Drogą S3 ze Świnoujścia do Czech w 4 godziny

Droga ekspresowa S3 docelowo będzie miała 470 km i prowadzić będzie wzdłuż zachodniej granicy naszego kraju - ze Świnoujścia i Szczecina przez Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę i Legnicę do granicy z Czechami (w tym miejscu trasa S3 połączy się z czeską autostradą D11). Trasa ta wpłynie także na poprawę płynności tranzytu - przygraniczne tereny zostaną skomunikowane z centralną Polską przez autostrady A2, A4 i A6 oraz sieć dróg ekspresowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad deklaruje, że trasę ze Świnoujścia do granicy z Czechami będzie można pokonać w przyszłości w nieco ponad cztery godziny. Po ukończeniu budowy czeskiej autostrady D11 kierowcy zyskają natomiast wygodne połączenie również z Pragą.

Odcinki drogi S3, które są jeszcze w realizacji

W zeszłym roku GDDKiA uzyskała pozwolenie na użytkowanie liczącego 15 odcinka prowadzącego od Kamiennej Góry przez Lubawkę do granicy państwa. Kierowcy mogą jednak skorzystać tylko z 12 km. Pozostały, liczący 3 km, odcinek od węzła Lubawka do granicy z Czechami udostępniony zostanie dopiero po zakończeniu prac na przygranicznym odcinku po stronie czeskiej. Czesi zapowiadają, że nastąpi to w 2025 roku.

Jeśli chodzi o drogę ekspresową S3 w innych regionach naszego kraju, prace prowadzone są również w województwie zachodniopomorskim. Tam w realizacji pozostają dwa odcinki. Chodzi o trasę Świnoujście - Dargobądz o długości ok. 17 km i Dargobądz - Troszyn o długości 16 km.