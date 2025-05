Nad kwestią rzeczywistej ekologiczności samochodów elektrycznych spekuluje się od dawna. Już w 2017 roku Szwedzki Instytut Środowiska przeprowadził badania dotyczące wpływu produkcji baterii litowo-jonowych na środowisko. Wyniki wykazały, że wytworzenie 1 kWh pojemności akumulatora wiąże się z emisją od 150 do 200 kg CO2, które trafiają do atmosfery podczas procesu produkcji. Biorąc pod uwagę, że większość nowoczesnych aut elektrycznych posiada akumulatory o pojemności od 60 do 85 kWh, eksperci nie pozostawili złudzeń stwierdzając, że zakup samochodu elektrycznego może skutkować emisją od 5,3 do 17,5 tony CO2