Zastawili karetkę pod blokiem i poszli. Szczyt bezmyślności kierowców

Kiedy na drodze pojawia się karetka na sygnale, każda sekunda jest na wagę złota. Niestety, nie wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę, jak ogromne znaczenie ma zapewnienie wolnej drogi dla służb ratunkowych.

W Bielsku-Białej, w dzielnicy Komorowice, doszło do kolejnego przykrego incydentu, gdzie zaparkowane samochody zablokowały karetkę, która przyjechała na interwencję. Ratownicy nie mieli innego wyjścia, jak tylko przejechać trawnikiem, by kontynuować pomoc potrzebującej osobie. To nie pierwszy raz, kiedy kierowcy utrudniają pracę pogotowiu.

Brak szacunku dla służb ratunkowych - apel bielskiego pogotowia

Na Facebooku bielskiego pogotowia ratunkowego pojawił się apel, który przypomina mieszkańcom, jak ważne jest, by nie blokować dróg dla służb ratunkowych. "Liczy się każda sekunda!" - piszą ratownicy, podkreślając, że każde opóźnienie może wpłynąć na życie pacjenta. To już drugi post w ciągu ostatnich dni, który zwraca uwagę na nieodpowiedzialność kierowców. Mimo że w mieście miejsca parkingowe są ograniczone, nie ma to żadnego usprawiedliwienia dla blokowania drogi, szczególnie gdy karetkę widać na sygnale.

Dlaczego blokowanie drogi karetką to poważny problem?

Każda interwencja ratunkowa to walka z czasem. Kierowcy, którzy nie ustępują miejsca karetką, narażają pacjentów na niepotrzebne opóźnienia. W przypadku, gdy karetka zostaje zablokowana, ratownicy muszą szukać alternatywnych dróg, a każda minuta w takich sytuacjach może zadecydować o życiu lub śmierci. Na szczęście, w tym przypadku ratownicy znaleźli sposób, by dotrzeć do pacjenta, ale takie incydenty wciąż się powtarzają.

Jak postępować, gdy widzimy karetkę na drodze?

Apel bielskiego pogotowia jest prosty - kiedy widzimy karetkę na sygnale, powinniśmy natychmiast ustąpić jej drogi. W przypadku zaparkowanej karetki, nawet jeśli jej światła ostrzegawcze są włączone, nie powinniśmy blokować jej wyjazdu. Kierowcy muszą zdawać sobie sprawę, że każde utrudnienie w ruchu dla służb ratunkowych ma wpływ na czas reakcji i skuteczność pomocy.

