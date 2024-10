Do mojego biura poselskiego zgłaszają się osoby, które uczestniczyły w kolizjach drogowych, które następowały z winy sprawcy i zgodnie z prawem powinny być likwidowane z polisy OC sprawcy. Jednakże, we wspomnianych sytuacjach, zobowiązania finansowe wynikające z likwidacji szkody, w tym również koszty naprawy pojazdu, pokrywane są tylko częściowo, co nie pozwala na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed kolizji.

pisze poseł Lucjan Pietrzczyk