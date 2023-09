Zamień auto na autobus. Dziś dzień bez samochodu i bez biletu

Cały świat obchodzi dziś Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu - zasady są banalnie proste, bo chodzi o to, by ten jeden dzień w roku nie korkować miasta i skorzystać z autobusu, tramwaju, roweru czy metra. Wiele polskich miast bardzo do tego zachęca, oferując darmowy transport publiczny i darmowe parkowanie na parkingach P+R (Parkuj i Jedź).

Warszawa - Dzień bez samochodu

W piątek 22 września komunikacja miejska w Warszawie jest kompletnie darmowa. Dodatkowo w stolicy, tego dnia można bez biletu podróżować pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz Kolei Mazowieckich. Tego dnia nie zapłacimy również za parkowanie w strefach P+R, zlokalizowanych przy dużych pętlach komunikacyjnych. Nie trzeba mieć ze sobą dowodu osobistego, czy prawa jazdy, bowiem tego dnia kontrolerzy mają wolne.

Szczecin - Dzień bez samochodu

W Szczecinie sytuacja jest podobna - z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu komunikacja miejska będzie darmowa. Nieodpłatne będą też przejazdy pociągami regionalnymi. Dodatkowo posiadacze aktywnego konta BikeS otrzymają w prezencie 60 minut darmowej jazdy. Dotyczy to także osób z wykupionym abonamentem. Bonus będzie dostępny przez całą dobę. W piątek 22 września za darmo można też będzie jeździć pociągami regionalnymi.

Auto warto zostawić pod domem, przynajmniej raz ma jakiś czas, i skorzystać z naszych ekologicznych nowoczesnych pociągów. Tych, którzy jeszcze się do tego nie przekonali, zachęcamy coroczną akcją podróżowania za darmo w Dniu bez Samochodu - przekazał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Gdańsk - Dzień bez samochodu

W ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu, w województwie pomorskim będzie można bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów Polregio i SKM. Jednakże, trzeba mieć na uwadze, że w Gdańsku z darmowych przejazdów skorzystają wszyscy posiadacze Gdańskiej Karty Mieszkańca - w trakcie przejazdu należy mieć ze sobą także dokument tożsamości ze zdjęciem.

Lublin - Dzień bez samochodu

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Lublin, w piątek 22 września okazanie ważnego dowodu rejestracyjnego auta upoważnia jedną osobę do bezpłatnego przejazdu wszystkimi liniami komunikacji miejskiej kursującymi na zlecenie ZTM w Lublinie.

Rzeszów - Dzień bez samochodu

Podobnie jest w Rzeszowie, gdzie z bezpłatnej komunikacji miejskiej mogą skorzystać wszyscy właściciele lub współwłaściciele aut. Nie muszą kasować biletów pod warunkiem, że będą mieć przy sobie dowód rejestracyjny samochodu i dokument potwierdzający tożsamość.

Dzień bez samochodu na ulicach Krakowa 1 / 14 22 września to międzynarodowy Dzień bez Samochodu. Z tej okazji wiele miast próbowało skłonić mieszkańców do rezygnacji z czterech kółek. Źródło: INTERIA.PL Autor: Mirosław Domagała

Poznań - Dzień bez samochodu

Sytuacja ma się tak samo w Poznaniu. Jak poinformował poznański magistrat, z darmowych przejazdów na liniach ZTM Poznań w piątek mogą skorzystać wszyscy posiadacze samochodów; warunkiem będzie posiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego. Jeden dokument upoważnia do bezpłatnego podróżowania po mieście jednej osoby.

Łódź - Dzień bez samochodu

Przewoźnicy z Łodzi również zachęcają mieszkańców do zrezygnowania z jazdy autem i skorzystania z darmowej oferty przejazdów transportem zbiorowym. Wystarczy zabrać dowód rejestracyjny swojego pojazdu i w razie potrzeby okazać go do kontroli. Wraz z właścicielem samochodu za darmo autobusami i tramwajami po Łodzi może podróżować tyle osób, na ile zarejestrowane jest auto.

Wrocław - Dzień bez samochodu

We Wrocławiu - podobnie jak w poprzednich latach - z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu podróżowanie komunikacją miejską będzie bezpłatne. Tego dnia kasowniki w pojazdach wrocławskiego MPK, podwykonawców oraz na liniach aglomeracyjnych nie będą działały.

Do akcji dołączyli także przewoźnicy aglomeracyjni na liniach 9xx i okoliczne gminy. Nie trzeba przy tym mieć ze sobą dowodu osobistego, czy prawa jazdy. - przekazał PAP Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu.

Olsztyn - Dzień bez samochodu

Olsztyn nie bierze udziału w zabawie, a ratusz tłumaczy, że zachęca do tego nieustannie. rzecznik prasowa olsztyńskiego urzędu miasta Marta Bartoszewicz powiedziała, że nie wystarczy jeden dzień w roku, żeby zachęcić mieszkańców do podróżowania komunikacją miejską.

Staramy się, żeby transport zbiorowy w Olsztynie był atrakcyjny przez cały rok. Ponadto mamy też bardzo rozbudowany system zniżek i ulg w przejazdach. podkreśla rzeczniczka

Tego dnia w wielu polskich miastach tj. Płock, Świdnica, Lubin, czy Nowa Sól odbędą się także imprezy towarzyszące - pikniki, rajdy rowerowe, czy spływy kajakowe. Wszystko po to, by podnieść świadomość środowiskową mieszkańców i zachęcić ich do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej, roweru czy spacerowania.