Załamanie pogody w pow. karkonoskim. Zamknięto ważne przejście graniczne

Komenda Policji w Jeleniej Górze oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystosowały apel do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach powiatu karkonoskiego. W związku z opadami deszczu oraz śniegu drogi stały się śliskie i nietrudno o wypadek czy kolizję.

Trudne warunki na drogach. Utrudnienia dla pojazdów ciężarowych

Trudne warunki drogowe występują m.in. na drodze krajowej 3 w okolicy Szklarskiej Poręby. Dla pojazdów ciężarowych zamknięte zostało także przejście graniczne Harrachov - Jakuszyce. W najbliższym czasie kierowcy mogą korzystać z sugerowanego przejazdu przejściem granicznym zlokalizowanym na DK8 Kudowa-Słone.

Dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze oraz stosujmy się do obowiązujących przepisów. W takich warunkach nietrudno o kolizję czy wypadek podkreśliła podinspektor Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.

Jeśli jeszcze nie zmieniłeś opon, to najwyższa pora

Policja przypomina kierowcom o zmianie opon na zimowe, podkreślając, że zły stan ogumienia oraz niedostosowanie prędkości do warunków są przyczyną ponad połowy wypadków i kolizji. Minimalna dopuszczalna grubość bieżnika w oponach osobowych wynosi 1,6 mm, jednak funkcjonariusze zalecają, by była ona nie mniejsza niż 3 mm, co znacząco poprawia bezpieczeństwo na drodze.

Zdjęcie Policja przypomina kierowcom o zmianie opon na zimowe. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem i opadami śniegu

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami śniegu w górach i na obszarach podgórskich. Alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują m.in. w województwach małopolskim, śląskim i dolnośląskim.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla województw małopolskiego i dolnośląskiego obowiązują do północy w sobotę, natomiast w województwie śląskim wygasną w piątek o godzinie 22. W następnych dniach prognozowana jest poprawa pogody - w wielu rejonach będzie słonecznie, a jedynie na południowym wschodzie w sobotę możliwe są słabe opady.