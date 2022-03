Przypomnijmy - od 1 stycznia 2020 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego penalizująca tzw. cofanie liczników samochodowych. Nowością był m.in. art. 306a. W paragrafie 1. czytamy:



"Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Paragraf nr 2. Precyzuje ponadto, że takiej samej podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1".

Ile wyroków wydały polskie sądy w oparciu o art. 306 kodeksu karnego w ostatnich dwóch latach?



Cofanie licznika. Ile spraw zakończyło sie wyrokiem?

W 2020 roku stwierdzonych zostało 544 przestępstw z art. 306a KK, natomiast w roku 2021 było ich 307 - poinformował Interię podkom. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Ile z tych przypadków znalazło do tej pory swój finał w wyrokach skazujących?



Jak poinformowało Interię Ministerstwo Sprawiedliwości, rok 2020 zakończył się w sądach rejonowych skazaniem (w pierwszej instancji) 16 osób. To niewiele, biorąc pod uwagę, że według informacji Ministerstwa w 2020 roku w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 306 KK wszczęto 1012 postępowania. Ostatecznie do sądu skierowano jednak tylko 24 sprawy.

Rok 2021 wyglądał pod tym względem zauważalnie lepiej. W pierwszym półroczu z art. 306 kk. par. 1 sądy rejonowe skazały w pierwszej instancji 31 osób. Biorąc pod uwagę, że to najbardziej aktualne dane, można jednak zakładać, że druga połowa anno domini ostatecznie również obfitowała w wyroki skazujące.

Handlarze mogą spać spokojnie?

Dane uzyskane od Ministerstwa Sprawiedliwości nie napawają optymizmem, ale trzeba pamiętać, że ogromna większość zgłoszonych przez policję przypadków (pamiętajmy, że policjanci mają obowiązek sprawdzić stan drogomierza przy każdej kontroli drogowej) kończy się na etapie postępowania przygotowawczego. Często dotyczą one np. wymiany - z powodu usterki - licznika przez samego właściciela i nie dopilnowania obowiązku zgłoszenia tego rodzaju przeróbek na stacji kontroli pojazdów.

W samochodach w podeszłym wieku (i autach dostawczych) stosunkowo częstym zjawiskiem jest wyzerowanie wskazań drogomierza po osiągnięciu wartości granicznej. Wówczas licznik zaczyna "kręcić się" od zera, więc w przypadku policyjnej kontroli wskazania rażąco odbiegają od danych zapisanych w CEPiKu. Zdecydowana większość z ujawnionych w czasie kontroli przypadków cofnięcia licznika dotyczy jednak pomyłek diagnostów, którzy notorycznie mylą się przy wpisywaniu danych do państwowej bazy danych.



Co się dzieje, gdy policjant stwierdzi cofnięcie licznika?

Jak wygląda procedura w przypadku, gdy - w czasie kontroli drogowej - policjant stwierdzi rżące rozbieżności z danymi w CEPiKu?



Czynności kontrolne dokonywane przez policjantów reguluje § 12. 1. Rozporządzenia MSWiA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego. Zgodnie z nim kontrolujący dokonuje odczytu wskazań drogomierza pojazdu zatrzymanego do kontroli także wówczas, gdy nie poddaje tego pojazdu sprawdzeniu stanu technicznego.



"W przypadku wykrycia nieprawidłowości policjant sporządza notatkę urzędową opisującą okoliczności ujawnienia niezgodności w przebiegu pojazdu. W przypadku sporządzenia protokołu kontroli technicznej pojazdu jest on podpisywany również przez kierującego" - tłumaczy w rozmowie z Interią podkom. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.

Wykrycie niezgodności przebiegu pojazdu w trakcie kontroli jest równoznaczne z ujawnieniem okoliczności wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia jednego z przestępstw określonych w art. 306a KK.

Dalsze czynności prowadzone są przez policjantów z wydziałów kryminalnych uprawnionych do prowadzenia postępowań karnych. Ich zadaniem jest ustalenie, w jakich okolicznościach doszło do ingerencji we wskazania licznika i - jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa - przekazanie sprawy do prokuratury.



