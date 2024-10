Coraz częściej mówi się o walce z kierowcami, którzy organizują sobie wyścigi na drogach publicznych, a policja od lat już prowadzi akcje, mające na celu zapobieganiu podobnym zachowaniom. Dawno jednak nie było tak dużej akcji, jak ta przeprowadzona w miniony weekend przez funkcjonariuszy z Warszawy oraz okolic.

W zmasowanych kontrolach kierowców na terenie stolicy oraz pobliskich miejscowości, wzięli udział funkcjonariusze drogówki, członkowie pościgowej grupy Speed, policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową, Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, Oddziału Prewencji Policji, a także z komend rejonowych i powiatowych garnizonu stołecznego. Nie podano ilu w sumie funkcjonariuszy uczestniczyło w akcji, ale można się domyślać, że było ich naprawdę wielu. Wykorzystywali oni radary, nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, sonometry oraz drony.

Efekty tych działań robią wrażenie. Od piątku do niedzieli skontrolowano w sumie 558 pojazdów, co zakończyło się wystawieniem 308 mandatów na łączną kwotę 134 550 zł. Zatrzymano ponadto 20 praw jazdy oraz 55 dowodów rejestracyjnych. Wobec 19 osób zdecydowano się skierować wniosek o ukaranie do sądu, a do tego dwie osoby zostały zatrzymane.

Policjanci zapowiadają kolejne podobne akcje, mające na celu zapobieganie wyścigom na drogach publicznych i karanie kierowców, którzy biorą w nich udział. Przypominają też, że regularnie prowadzone są też akcje "Prędkość" oraz "Ciche Miasto II", skupiające się na zbyt szybkiej jeździe oraz eliminowaniu z ruchu pojazdów ze zbyt głośnymi wydechami.

Zdjęcie Specjalna akcja policji / Policja

Zdjęcie Policjanci badali między innymi głośność wydechów / Policja