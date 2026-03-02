W skrócie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wynajem miejsca parkingowego dla osoby fizycznej jest usługą parkowania, a nie najmem nieruchomości.

Od 1 kwietnia podmioty udostępniające miejsca postojowe osobom prywatnym muszą ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej.

Brak ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej może skutkować grzywną i dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi.

Kasa fiskalna przy wynajmie miejsca parkingowego - interpretacja KIS

Wniosek o interpretację złożyła spółdzielnia mieszkaniowa, która od lat udostępnia mieszkańcom miejsca postojowe na terenie swoich nieruchomości. Spółdzielnia argumentowała, że nie prowadzi parkingu w sensie formalnym, ponieważ teren nie spełnia technicznych wymogów dla takiego obiektu. Zawierane umowy miały charakter najmu lub dzierżawy konkretnego miejsca.

Opłaty trafiały wyłącznie na rachunek bankowy i były dokumentowane fakturami VAT ze stawką 23 proc. W ocenie spółdzielni był to klasyczny najem nieruchomości, który mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Dyrektor KIS uznał jednak, że decydujący jest rzeczywisty charakter świadczenia. Interpretacja dotyczy podmiotów prowadzących działalność, a nie każdego właściciela miejsca postojowego.

Wynajem miejsca parkingowego to usługa parkowania

W interpretacji podkreślono, że jeśli istotą umowy jest zapewnienie możliwości postoju pojazdu, mamy do czynienia z usługą parkowania. Nazwa umowy ani formalny status terenu nie mają znaczenia.

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wyraźnie wyłącza ze zwolnień usługi parkowania samochodów i innych pojazdów. Oznacza to, że sprzedaż takich usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej.

Interpretacja nie tworzy nowego prawa, lecz potwierdza sposób stosowania obowiązujących przepisów. W praktyce oznacza to, że od 1 kwietnia podmioty wynajmujące miejsca postojowe osobom prywatnym muszą prowadzić ewidencję na kasie fiskalnej, jeśli dotychczas korzystały ze zwolnienia.

Kasa fiskalna przy garażu i miejscu postojowym - brak wyjątków

Stanowisko fiskusa dotyczy nie tylko otwartych miejsc postojowych, lecz także zamykanych garaży przeznaczonych wyłącznie do przechowywania samochodu. Wcześniejsze interpretacje również wskazywały, że taka usługa ma charakter parkingowy, a nie typowego najmu nieruchomości.

Nie ma znaczenia, że płatność odbywa się wyłącznie przelewem ani że każda transakcja jest fakturowana. Sam fakt sprzedaży usługi parkowania osobie fizycznej powoduje obowiązek ewidencjonowania jej na kasie fiskalnej.

Obowiązek ten dotyczy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W relacjach B2B zasady są inne.

Jakie konsekwencje grożą za brak kasy fiskalnej?

Nieewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej może skutkować odpowiedzialnością na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. Urząd skarbowy może nałożyć grzywnę oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W praktyce sankcje mogą sięgać kilku tys. zł, a przy większej skali działalności być wyższe.

Dla wynajmujących oznacza to konieczność zakupu kasy fiskalnej oraz prowadzenia bieżącej ewidencji sprzedaży. Koszt urządzenia to zazwyczaj od kilkuset do kilku tys. zł, w zależności od modelu i funkcjonalności.

