W skrócie Faktura za zakup auta na firmę w KSeF ma wyłącznie postać cyfrową, a kluczowa dla odliczenia VAT jest data jej udostępnienia w systemie.

Błędy na fakturze, takie jak nieprawidłowy NIP lub dane firmy, mogą skutkować zakwestionowaniem prawa do odliczenia VAT.

Przy 100 proc. odliczeniu VAT od auta firmowego konieczne jest zachowanie wszystkich formalności i weryfikacja faktur w KSeF.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

KSeF a faktura za zakup auta na firmę

W KSeF faktura za zakup samochodu firmowego nie trafia już do kierowcy w formie papierowej ani jako PDF. Istnieje wyłącznie w systemie. Dla rozliczeń VAT kluczowa jest data udostępnienia faktury w KSeF, a nie dzień odbioru auta czy podpisania umowy.

Jeśli VAT zostanie rozliczony wcześniej, urząd skarbowy może zakwestionować odliczenie. W praktyce oznacza to, że przy zakupie auta trzeba pilnować nie tylko dokumentów, ale też momentu ich pojawienia się w systemie.

Błąd na fakturze? Ryzyko utraty VAT

Cyfrowy obieg faktur oznacza zero tolerancji dla pomyłek. Błędny NIP, niepełne dane firmy lub źle opisany zakup sprawiają, że faktura formalnie nie trafia do przedsiębiorcy.

Dla kierowcy oznacza to proste ryzyko: samochód stoi pod firmą, jeździ w działalności, ale VAT z faktury może zostać zakwestionowany. KSeF nie wybacza błędów, które wcześniej bywały poprawiane po fakcie.

50 proc. czy 100 proc. VAT? KSeF patrzy na ręce

Zasady odliczania VAT od samochodów osobowych nie zmieniają się. Przy użytku mieszanym przysługuje 50 proc. VAT, przy użytkowaniu wyłącznie firmowym - 100 proc.

Różnica polega na kontroli. Brak zgłoszenia VAT-26, nieprowadzona ewidencja przebiegu lub niejasne zasady użytkowania auta są w KSeF łatwe do wychwycenia. Dla kierowców oznacza to jedno: pełne odliczenie VAT wymaga dziś żelaznej dyscypliny.

Rejestracja auta na firmę bez papierowej faktury

Wielu kierowców obawia się, że brak papierowej faktury zablokuje rejestrację auta. Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Infrastruktury potwierdziły jednak, że rejestracja samochodu firmowego nadal będzie możliwa.

Podstawą jest wizualizacja faktury z KSeF, czyli wydruk lub elektroniczne okazanie dokumentu z kodem QR. Urzędnik nie sprawdza faktury w systemie, ale weryfikuje ją na podstawie kodu. Forma się zmienia, procedura pozostaje.

Leasing i najem auta w KSeF

Przy leasingu i najmie każda rata dokumentowana jest osobną fakturą w KSeF. VAT można odliczyć dopiero wtedy, gdy faktura faktycznie pojawi się w systemie.

Rozliczanie VAT z harmonogramu lub na podstawie informacji od leasingodawcy to prosty sposób na korektę i odsetki. W KSeF liczy się tylko faktura.

Dla kierowców najważniejsze są podstawowe zasady - sprawdzaj, czy faktura jest w KSeF, pilnuj poprawnych danych firmy, nie rozliczaj VAT przed czasem, przy 100 proc. VAT dopilnuj formalności i zachowuj wizualizacje faktur do rejestracji auta.

KSeF nie zmienia zasad podatkowych dotyczących samochodów firmowych, ale radykalnie ogranicza pole do błędów. Dla kierowców oznacza to większą dyscyplinę przy zakupie auta, leasingu i rozliczaniu VAT.

Myrcha w "Graffiti" o nowych przepisach drogowych: Dotkliwość kary będzie adekwatna Polsat News