Wybierasz się na narty na Słowację? Bądź gotowy na kontrole i utrudnienia

Ferie na Słowacji? Uważaj na kontrole graniczne

Pod koniec ubiegłego roku Straż Graniczna wprowadziła na granicy polsko-słowackiej stałe i doraźne kontrole busów i innych pojazdów mogących przewozić nielegalnych migrantów. Działania te były konieczne w związku z nasiloną presją migracyjną szlakiem bałkańskim przez Słowację i zostały wprowadzone zgodnie z oficjalnym rozporządzaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Działania straży granicznej nie skupiają się na turystach

Według oficjalnych informacji wspomniane kontrole zostały przedłużone do dnia 1 lutego 2024 roku. Oznacza to, że wszystkie osoby, które podczas zimowych ferii planują podróż na Słowację, powinny liczyć się z ewentualnymi utrudnieniami podczas przekraczania granicy. Straż graniczna podkreśla jednak, że obecne działania są prowadzone tylko wobec osób wjeżdżających ze Słowacji do Polski i nie koncentrują się na ruchu turystycznym.

