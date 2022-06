Wrocław, Kraków i Poznań z nowymi tablicami rejestracyjnymi. A Warszawa?

Spis treści: 01 Nowe oznaczenia tablic rejestracyjnych w trzech miastach

02 Dlaczego stare tablice rejestracyjne wyczerpały się tak szybko?

03 Dlaczego tablice rejestracyjne nie zmienią się w Warszawie?

04 Tablice rejestracyjne nie mogą być użyte ponownie

Nowe oznaczenia tablic rejestracyjnych w trzech miastach

Tak zwane białe tablice, miały być dostosowane do wymagań Unii Europejskiej, do której Polska wówczas aspirowała. Wprowadzono je do użytku 1 maja 2000 roku. Miały one zapewnić około milion różnych kombinacji, dzięki czemu okres bez kolejnych zmian w oznaczeniach rejestracji miał być śpiewem odległej przyszłości. W przypadku trzech miast wojewódzkich ta przyszłość właśnie stała się faktem. Pisaliśmy już o tym, że nadchodzą zmiany dla tych, którzy chcą zarejestrować auto w Krakowie. Teraz do Grodu Kraka dołączają Wrocław i Poznań. W tych trzech miastach pula dotychczasowych wyróżników została już wyczerpana, albo wyczerpie się w najbliższych dniach.

Zamiast oznaczeń KR (Kraków), DW (Wrocław), PO (Poznań), tablice rejestracyjne w tych miastach będą teraz posiadały oznaczenia kolejno KK, DX i PY. W Krakowie są one już wydawane. Póki co nowe tablice rejestracyjne zawierające pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999. Później sukcesywnie będą wprowadzane również takie, które zawierają litery. Pula tych oznaczeń ma wystarczyć na kolejny milion wydanych tablic. Ze względu na przybywającą liczbę aut, a jednocześnie zniesienie obowiązku wymiany tablic na te z wyróżnikiem, odpowiadającym miejscu zamieszkania, trudno określić kiedy będzie konieczna ponowna zmiana oznaczeń.

Dlaczego stare tablice rejestracyjne wyczerpały się tak szybko?

Wszystkie trzy miasta są w pierwszej piątce największych aglomeracji w naszym kraju. Wyższa liczba ludności przekłada się na zakup aut, a ta na zapotrzebowanie na numery rejestracyjne. To z tego powodu oznaczenia tablic są zmieniane dziś w Krakowie, a w mniejszych miejscowościach jest jeszcze spory zapas. Najprawdopodobniej podobny scenariusz czeka w niedalekiej perspektywie Łódź, która też jest w pierwszej piątce największych miast Polski.

Dlaczego tablice rejestracyjne nie zmienią się w Warszawie?

Z tego względu, że nasza stolica nie posiada jednego kodu lokalizacyjnego. Każda jednostka administracyjna Warszawy posiada swój własny kod. Z tego powodu, widząc auta z oznaczeniami WX, WW, WB, WU czy WF, możemy mieć pewność, że został zarejestrowany w Warszawie. Mieszkańców jednej dzielnicy Warszawy jest zdecydowanie mniej niż mieszkańców całego Krakowa. Z tego względu właściciele aut, mieszkający stolicy, nie muszą martwić się zmianami jeszcze przez kilka lat.

Tablice rejestracyjne nie mogą być użyte ponownie

Tablice rejestracyjne nie podlegają recyklingowi i niedopuszczalne jest ponowne ich użycie. Po zmianie właściciela wracają one do urzędu i nigdy więcej nie trafiają na auto. W ten sposób część numerów nie jest już używana. Przepisy regulują też sposób i liczbę kombinacji, jakie mogą być dokonane na tablicach. Każdy numer rejestracyjny oprócz kodu lokalizacyjnego musi posiadać pięć znaków. Większość tych znaków stanowią cyfry (mogą to być wyłącznie cyfry). W numerze rejestracyjnym mogą znaleźć się maksymalne 2 litery. Sprecyzowana jest również kwestia miejsc w kodzie, które mogą zajmować.

