W skrócie 58-latek z Piaseczna został zatrzymany za przekroczenie prędkości, mimo że nie posiadał prawa jazdy i miał 6 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna był poszukiwany za złamanie sądowych zakazów i trafił do więzienia na 2,5 roku.

Nowelizacja ustawy zaostrza kary za łamanie sądowych zakazów, wprowadzając m.in. 5-letni zakaz oraz obowiązek ponownego zdobycia uprawnień.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów - jak sama nazwa wskazuje - kategorycznie zabrania wsiadania za kółko, co jest efektem rażącego złamania przepisów ruchu drogowego oraz stwarzania realnego zagrożenia dla pozostałych uczestników. Skala problemu jest ogromna - jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, od stycznia do października bieżącego roku funkcjonariusze zatrzymali 63 818 praw jazdy i jednocześnie ujęli 13 829 kierowców, którzy pomimo zakazu wsiedli za kierownicę.

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości dane te są alarmujące, dlatego resort zapowiada działania mające na celu ograniczenie zjawiska wielokrotnego łamania zakazów prowadzenia pojazdów. Przypadek kierującego z Piaseczna jest najlepszym potwierdzeniem, że zmiany są konieczne.

Brak prawa jazdy i 6 aktywnych zakazów. 58-latek wpadł, bo przekroczył prędkość

Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej w Magdalence na ulicy Słonecznej, a jej powodem było przekroczenie dozwolonej prędkości o 21 km/h. To wykroczenie było jednak początkiem problemów 58-latka, który - jak się okazało po sprawdzeniu w policyjnym systemie - nigdy nie posiadał prawa jazdy, a dodatkowo miał aż 6 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów wydanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, Sąd Rejonowy m.st. Warszawy oraz Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

Co więcej, jeden z zakazów obowiązywał do 2040 r., a kierujący był również poszukiwany celem odbycia kary ponad 2,5 roku pozbawienia wolności za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Jak widać, nawet prawomocnie orzeczona kara nie powstrzymała 58-latka przed ponownym wsiadaniem za kierownicę.

6 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów. 58-letni kierowca trafił do więzienia

Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a następnego dnia usłyszał zarzut niezastosowania się do orzeczonych środków karnych. Co więcej, przestępstwa dopuścił się w ramach recydywy, więc w jego przypadku kara będzie znacznie surowsza. 58-latek trafił do więzienia na 2,5 roku.

5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Surowe kary za złamanie sądowego orzeczenia

Na drogach ma być bezpieczniej, a kierowcy, którzy wsiadają za kółko pomimo sądowego zakazu, stali się ostatnio prawdziwą plagą. 17 października 2025 r. Sejm przegłosował nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza istotne zmiany dla kierowców. Jedne z najbardziej rygorystycznych obejmą kary za prowadzenie pojazdów mimo zatrzymanego prawa jazdy na okres trzech miesięcy.

W myśl najnowszych zmian ustawodawca przewiduje automatyczne cofnięcie uprawnień na pięć lat bez możliwości wykonywania zawodu kierowcy. Co więcej, po upływie tego okresu niezbędne będzie ponowne uzyskanie uprawnień.

Wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i doprowadził do kolizji Policja Puławska Policja