Wojsko wyprzedaje samochody. Polskie klasyki za pół ceny

Spis treści: 01 Wojsko w Poznaniu sprzedaje samochody. Sporo ciekawych ofert

02 Wojsko sprzedaje samochody. Do wzięcia Autosan, Jelcz i Star

03 Nie tylko polskie klasyki. Wojsko wyprzedaje Ople, Fordy, Skody i Mercedesy

04 AMW z Wrocławia sprzedaje Honkery i Stary

05 Jak wziąć udział w przetargu Agencji Mienia Wojskowego?

Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje kolejny zdemilitaryzowany sprzęt. Tym razem wiosenne porządki magazynowe zapowiedziały dwa lokalne oddziały - w Poznaniu i Wrocławiu. W sumie do kupienia jest kilkadziesiąt pojazdów, z których większość powinna zainteresować miłośników polskiej motoryzacji.

Wojsko w Poznaniu sprzedaje samochody. Sporo ciekawych ofert

Pierwszy z zapowiadanych na najbliższe dni przetargów planowany jest na 10 kwietnia o godzinie 12:30 w Ośrodku Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu przy ulicy Dojazd 30. Do kupienia jest tam kilka samochodów, większość - przynajmniej jeśli sądzić na podstawie zdjęć - w zaskakująco dobrej kondycji blacharskiej. Oferta AMW w Poznaniu obejmuje np. dwa "samochody ogólnego przeznaczenia Lublin II 2233 z wysokoprężnym silnikiem 2,4 l Andoria. Ceny wywoławcze aut z roczników 1998-2000 wyceniono startują od 3,5 tys. zł (rocznik 2000) i 6 tys. zł (rocznik 1998). Za dwukrotnie większą kwotę (cena wywoławcza 12 tys. zł) "samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności Honker 2324 z silnikiem Andoria i wyciągarką. Auto z rocznika 1998 zdaje się być w całkiem dobrej kondycji technicznej i powinno szybko znaleźć nowego właściciela.

Wojsko sprzedaje samochody. Do wzięcia Autosan, Jelcz i Star

Nie zabrakło też ukłonu w stronę miłośników samochodowej wagi ciężkiej. Na 16 tys. zł określono cenę wywoławczą zdekompletowanego (brak zderzaka przedniego) autobusu Autosan 10.10 z rocznika 2000. Od 14 tys. zł licytowany będzie "samochód ogólnego przeznaczenia dużej ładowności Jelcz S416 z rocznika 1986. Na 7 tys. zł wyceniono zachowanego w całkiem dobrej kondycji Stara 200 rocznik 1990. Licytacja w Poznaniu to również gratka dla osób zajmujących się renowacją starszych pojazdów.

Zdjęcie W AMW w Poznaniu kupić można np całkiem ładnie utrzymanego Lublina II /

W pakietach, po kilkadziesiąt sztuk różnego asortymentu) do kupienia są np. części zamienne do takich pojazdów jak np. UAZ 452 i UAZ 469, Star 660, GAZ, Jelcz a nawet do samochodów (Alfa Romeo, Fiat, Nissan, Volkswagen) i motocykli (Honda, Yamaha) zagranicznych producentów.



Nie tylko polskie klasyki. Wojsko wyprzedaje Ople, Fordy, Skody i Mercedesy

Na licytacjach Agencji Mienia Wojskowego można też kupić samochody zagranicznych marek. W Poznaniu do wzięcia są m.in. wyceniony na 12 tys. zł Opel Movano A z rocznika 2006 czy np. Ford Transit V 300 z rocznika 2001 (cena wywoławcza 9 tys. zł). We Wrocławiu, gdzie licytacja przewidziana została na 12 kwietnia na godzinę 10.00, kupić można np. Mitsubishi Pajero III 3,5 l (rocznik 2003, cena wywoławcza 16 tys. zł), Fiata Ducato 10 2.0 JTD (rocznik 2003, cena wywoławcza 5,5 tys. zł), Opla Vivaro 1.9 dCi (2004, cena wywoławcza czy 8,5 tys. zł) czy Skodę Fabię I 1,4 l 16V (rocznik 2007, cena wywoławcza 8 tys. zł).

Zdjęcie Samochodowa oferta Agencji Mienia Wojskowego to nie tylko polskie klasyki /

Dużym zainteresowaniem cieszyć się będzie zapewne oryginalna wojskowa Gelenda, czyli Mercedes 290 DG. W tym przypadku trudno jednak mówić o prawdziwej okazji, bo cena wywoławcza samochodu z rocznika 1995 startuje od - uwaga - 50 tys. zł.

AMW z Wrocławia sprzedaje Honkery i Stary

W całkiem "rozsądnych pieniądzach" we Wrocławiu kupić można za to legendarną wojskową "pszczółkę" czyli kultowego już Stara 660. Do wyboru jest kilka egzemplarzy w wersjach M1 i M2 z różnymi zabudowami (np. autobus sztabowy i wóz pocztowy), a ceny wywoławcze startują od 9 tys. zł. Na wyższą kwotę - cena wywoławcza 11 tys. zł - wyceniono napędzane wysokoprężnymi silnikami Andoria Honkery 2324 z roczników 1998-1999.

Jak wziąć udział w przetargu Agencji Mienia Wojskowego?

Informacje o aktualnych postępowaniach przetargowych dotyczących tzw. mienia niekoncesjonowanego publikowane są na stronach Agencji Mienia Wojskowego. Jak czytamy na stronach AMW - przetarg publiczny pisemny na sprzedaż odbywa się w formie zbierania ofert. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych i złożenie podpisanej ofertę na formularzu ofertowym.