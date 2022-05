Wojsko wietrzy magazyny. Na aukcji AMW sprzedaje swój sprzęt za półdarmo

W jednym z najnowszych postępowań prowadzonych przez AMW pojawiły się samochody ciężarowe oraz auta terenowe. Wśród nich nie zabrakło samochodów przeznaczonych dla kadry dowódców, a nawet motorówki, które okazały się hitem krakowskiego oddziału.

Aukcje AMW - maj 2022. Najciekawsze przedmioty

Tego typu sprzęty pojawiają się na aukcjach bardzo rzadko. Policyjna motorówka Duck-570 została wyceniona na 12 tys. złotych, natomiast druga to Parker RIB 630 z silnikiem Mercury o pojemności 1,7 litra za 19 tys. złotych. Ceny są bardzo atrakcyjne, ale trzeba mieć na uwadze, że w oba sprzęty trzeba będzie zainwestować sporo pieniędzy zanim będzie można nimi bezpiecznie wypłynąć.

Duże zainteresowanie przyciągnęła aukcja Mercedesa Klasy G przeznaczonego dla wysokich rangą oficerów. Cena wywoławcza za ten samochód to 60 tys. złotych Wśród samochodów pojawiły się rzadko spotykane Daewoo Musso. Samochód pod koniec lat 90. montowano w Polsce, a później występowało jeszcze pod marką Ssangyong. Auto trafi pod młotek już od ceny 8 tys. złotych.

Na liście pojazdów, które zostaną sprzedane trafiły takie pozycje jak np.: maszyny budowlane, wóz asenizacyjny, autobus sztabowy oraz mobilną salę operacyjną. Oprócz tego można zakupić nietypowe akcesoria, takie jak szczotki lotniskowe.

Aukcje AMW - jak wziąć udział?

Wyprzedaże prowadzone przez Agencję Mienia Wojskowego to przetargi, które co jakiś czas są publicznie ogłaszane. Ogłoszenia o każdym przetargu zamieszczane są zwykle w prasie lokalnej, regionalnej lub krajowej, na co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia. Ogłoszenia można znaleźć również w internecie na stronie https://www.amw.com.pl.

Zgodnie z przepisami oznaczają konieczność złożenia oferty wraz z wadium wynoszącym zwykle od 5 do 20 proc. ceny wywoławczej. Oczywiście wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostaje zwrócone. Natomiast wadium wpłacone przez zwycięzcę jest zaliczone na poczet ceny nabycia.

Po wygraniu takiego przetargu należy pamiętać o terminowej zapłacie oraz odbiorze pojazdu lub sprzętu, ponieważ za opóźnienie są naliczane kary. Zwykle obowiązek zapłaty następuje najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg może być zakończony wynikiem negatywnym jeśli nikt nie wpłaci wadium lub żaden z uczestników nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą. Po dwóch negatywnie zakończonych przetargach, przedmiot może zostać zbyty w drodze kolejnych postępowań, już z obniżoną ceną wywoławczą.