Wojsko wezwie kierowców na ćwiczenia. Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka

Spis treści: 01 Jesteś kierowcą? Możesz dostać wezwanie do wojska

02 Ile trwają ćwiczenia i jaka przysługuje rekompensata?

03 Czy można uniknąć ćwiczeń wojskowych?

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że trwa procedowanie rozporządzenia dotyczącego szeroko zakrojonych ćwiczeń wojskowych. Już wkrótce wezwania do obowiązkowej mobilizacji może otrzymać nawet 200 tys. osób. Wśród nich znajdą się głównie mężczyźni z uregulowanym stosunkiem do służby, należący do tzw. rezerwy pasywnej. Jak jednak podkreśla MON - "zaproszenie" do wzięcia udziału w szkoleniu mogą się także spodziewać osoby nieposiadające dotychczas żadnego doświadczenia z armią.

Mowa tu zwłaszcza o osobach posiadających tzw. "szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych RP". Obecnie polska armia szczególnie poszukuje m.in. informatyków, lekarzy, weterynarzy i logistyków. Niezmiennie zainteresowaniem wojska cieszą się także kierowcy dysponujący prawem jazdy kat. C i D. Wśród osób z tzw. pasywnej rezerwy na wezwanie mogą liczyć również mechanicy - pod warunkiem że nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej i nie ukończyli 55. roku życia. Ostateczna decyzja w kwestii powołań należy jednak do dowódców poszczególnych jednostek.

Średnia długość ćwiczeń wojskowych nie powinna przekraczać 7 dni. W przypadku osób zatrudnionych preferowane jest powoływanie na ćwiczenia wojskowe w weekendy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawcy są zobowiązani do udzielania rezerwistom bezpłatnego urlopu w czasie ćwiczeń wojskowych. Co równie ważne - osobom wezwanym na ćwiczenia rezerwy przysługuje rekompensata z tytułu utraconego dochodu.

Zdjęcie Wezwania do obowiązkowej mobilizacji może otrzymać nawet 200 tys. osób. / 123RF/PICSEL

Obecnie stawka za dzień ćwiczeń wynosi 1/22-miesięcznego dochodu ((nawet do 756,10 zł dziennie). Rekompensacie podlega różnica pomiędzy otrzymanym uposażeniem a wynagrodzeniem za pracę bądź dochodem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku ewentualnych strat finansowych, na przykład jeśli wynagrodzenie cywilne jest wyższe niż wynagrodzenie wojskowe, rezerwiści mogą ubiegać się o rekompensatę.

Zasadniczo tak. W momencie otrzymania wezwania na ćwiczenia rezerwy mamy prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni. By uniknąć stawiennictwa na poliginie, należy przedstawić zaświadczenie o przeciwnościach zdrowotnych. Wymaga to jednak stawiennictwa przed rejonową komisją lekarską, a samo zwolnienie jest aktywne tylko przez okres niezdolności do odbycia ćwiczeń. Innym powodem do odwołania się od uczestniczenia w ćwiczeniach może być konieczność sprawowania opieki nad bliskim.



Otrzymanego listu z wezwaniem nie należy jednak ignorować. Zgodnie z artykułem 263 § ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej - kto, będąc powołanym do odbycia ćwiczeń wojskowych, nie stawi się na nie bez usprawiedliwionej przyczyny lub opuści je bez usprawiedliwionej przyczyny, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.