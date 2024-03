Spis treści: 01 Wodorowe NesoBusy będą jeździły w Gdańsku

02 Grupy Polsat Plus i ZE PAK budują stację tankowania wodoru w Gdańsku

03 Kolejne miasta decydują się na autobusy NesoBus

04 NesoBus to wodorowy autobus, który oczyszcza powietrze

Polskie miasta coraz bardziej dostrzegają potrzebę dbania o czystość powietrza na swoim terenie, a jedną z inicjatyw, jaka coraz częściej jest w tej kwestii podejmowana, to wymiana taboru miejskich autobusów na zeroemisyjne. Takie jak NesoBus, czyli polski autobus wodorowy stworzony przez spółkę PCE Polski Autobus Wodorowy założoną przez Grupę Polsat Plus oraz ZE PAK.

Wodorowe NesoBusy będą jeździły w Gdańsku

Teraz na wynajem takich pojazdów zdecydował się Gdańsk, na którego ulice wyjedzie 10 nowych NesoBusów. Miasto podpisało umowę na 10 lat, a średni roczny przebieg jednego takiego autobusu planowany jest na poziomie 70 tys. km.

Reklama

Pierwszy z wodorowych autobusów będzie można zobaczyć na gdańskich ulicach od 2 kwietnia. Zobaczymy go na różnych liniach, ponieważ jego zasięg pozwala na swobodne wykorzystywanie go do większości zadań miejskiego transportu zbiorowego w Gdańsku. Kursował będzie do końca czerwca, kiedy to zostanie dostarczona pozostała część floty. Pozwoli to także na sprawdzenie autobusu wodorowego na różnych trasach i zapoznanie się pracownikom komunikacji miejskiej z nową technologią.

Na konferencji prasowej, podczas której ogłoszono podpisanie umowy na dostarczenie wodorowych autobusów do Gdańska, Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Grupy Polsat, podziękował władzom miasta za ich zaangażowanie w zeroemisyjny transport:

Jesteśmy ogromnie dumni i dziękujemy władzom Gdańska, że tak progresywnie, ponieważ technologia jest nowa, podeszły do sprawy, i że już na początku lipca nasze autobusy będą jeździć w barwach Gdańska. Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Grupy Polsat

Grupy Polsat Plus i ZE PAK budują stację tankowania wodoru w Gdańsku

Oprócz dostarczenia autobusów wodorowych Grupa Polsat Plus i ZE PAK budują w Gdańsku stację tankowania wodoru. Obiekt zostanie oddany do użytku w maju i będzie ogólnodostępny, więc również właściciele wodorowych samochodów osobowych będą mogli z niej korzystać.

Zdjęcie NesoBus na nowej stacji tankowania wodoru Neso w Gdańsku / Robin Jesse / Polsat News

Co bardzo istotne, wodór jaki trafia do stacji Neso jest wodorem zielonym, a więc powstałym z wykorzystaniem wyłącznie odnawialnych źródeł energii. Wkrótce powstanie też nowa "fabryka" wodoru, o czym też mówił w Gdańsku Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Grupy Polsat.

Już w czerwcu uruchamiamy w Koninie największy elektrolizer w Polsce o mocy 2,5 MW, który będzie w stanie produkować 1000 kg zielonego wodoru dziennie. Wodór ten będziemy transportować, najnowszymi wodorowozami, tutaj, do Gdańska. Jeden taki wodorowóz jest w stanie zabrać 1000 kg wodoru, co wystarcza na zatankowanie 30-40 autobusów. Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Grupy Polsat

Przy okazji przypomniał on, skąd wzięła się nazwa "Neso", która podkreśla ekologiczność wodorowej technologii stosowanej przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK:

Marka "Neso" wzięła się od pierwszych liter słów "Nie Emituje Spalin i Oczyszcza". NesoBus nie dość więc, że nie emituje spalin, to jeszcze oczyszcza powietrze. Z rury wydechowej wydobywa się tylko destylowana para wodna. Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Grupy Polsat

Kolejne miasta decydują się na autobusy NesoBus

Na zakup NesoBusów zdecydowało się już kilka polskich miast. Najpierw trafiły one do Warszawy, później do Rybnika, a ostatnio 26 autobusów wodorowych zakupił Chełm. Teraz zobaczymy je także w Gdańsku.

Wraz z popularyzacją tego zeroemisyjnego transportu, powstają kolejne stacje tankowania wodoru Neso. Grupa Polsat Plus i ZE PAK otworzyły już takie stacje w Warszawie i Rybniku, a w realizacji znajdują się już stacje w Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu oraz Lublinie.

NesoBus to wodorowy autobus, który oczyszcza powietrze

NesoBus jest pojazdem wodorowym, czyli ma na pokładzie ogniwa paliwowe, które wytwarzają prąd zasilający silnik elektryczny, wykorzystując wodór oraz tlen atmosferyczny. Jedynym produktem ubocznym działania napędu jest destylowana para wodna. Zasięg NesoBusa na jednym tankowaniu to 450 km, a uzupełnienie zapasu wodoru trwa jedynie 15 minut.

Pojazdy wodorowe należące do Grupy Polsat Plus przejechały już milion kilometrów, nie tylko nie emitując szkodliwych substancji, ale także oczyszczając powietrze. Ogniwa paliwowe samochodów wodorowych potrzebują do pracy czystego powietrza, dlatego ich system napędowy został wyposażony w specjalny filtr katalityczny. Włókna, z których wykonany jest filtr, wychwytują cząsteczki zanieczyszczeń, w tym dwutlenek siarki, tlenki azotu i cząstki stałe PM 2.5. W ten sposób milion kilometrów przejechanych samochodami wodorowymi zapewniło aż 470 milionów litrów oczyszczonego powietrza. Przedstawiając to obrazowo - jest to ilość czystego powietrza, którą 100 osób zużywa przez rok.