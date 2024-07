Droga ekspresowa S74 pochłonie ponad miliard złotych

Umowa na realizację inwestycji została podpisana we wrześniu ub. roku. Zgodnie z założonym harmonogramem wykonawca zakończył etap prac projektowych i możliwe było złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Po jej uzyskaniu, w przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, które potrwają do 2027 roku. Koszt zadania to ok. 1 mld zł.