GDDKiA wybrała jednego z dziesięciu. Zwycięzca wybuduje odcinek drogi S74

W sumie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała 10 ofert w przetargu na realizację odcinka drogi ekspresowej S74 od granicy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa. Co ciekawe, wszystkie mieściły się w założonym przez GDDKiA budżecie - ok. 1,3 mld zł. Najkorzystniejszą z przedstawionych ofert miała stanowić ta, którą złożyła firma Stecol Corporation. Opiewa ona na kwotę ok. 1 mld zł.

Nowo wyłoniony wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektowanie i zbudowanie ok. 27,5-kilometrowego odcinka, który połączy się z trasą Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód. Dwujezdniowa trasa po części poprowadzona będzie po nowym śladzie, m.in. jako obwodnica Smykowa.

