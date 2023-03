Wjechał na rondo przy 200 km/h i poleciał. Bez nagrania nikt by nie uwierzył

Spis treści: 01 Gdyby nie nagranie, nikt by w to nie uwierzył

02 Cudem nikt nie ucierpiał

03 Gdzieś już to widzieliśmy

Ronda i duża prędkość za sobą nie przepadają. Ciężko bowiem objechać wąski okrąg, kiedy na prędkościomierzu widnieje ponad 200 km/h. Te jakże oczywiste prawa fizyki, odkrył właśnie marokański piłkarz Sofian Kiyine, który czarnym Mercedesem Klasy A wzbił się w powietrze, a następnie przeleciał przez ścianę hali sportowej. Cudem nikomu nic się nie stało.

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek po południu. Z nieznanych powodów, mężczyzna grający w klubie OH Leuven na pozycji lewego pomocnika, gnał po drodze z ograniczeniem do 90 km/h z tak zawrotną prędkością. Ciężko też zrozumieć, w jaki sposób jego uwadze umknął fakt, że zbliża się do ronda - z tym mogło mieć coś wspólnego urządzenie mobilne.