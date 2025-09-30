Wielki spadek lojalności kierowców. Toyota, Honda i Ford trzymają się najlepiej
Czy kierowcy wciąż pozostają wierni swoim ulubionym markom samochodowym? Najnowszy raport J.D. Power pokazuje, że lojalność klientów spadła do rekordowo niskiego poziomu, a wybory kupujących coraz częściej zaskakują.
W skrócie
- Lojalność kierowców wobec marek samochodowych w USA spadła do rekordowo niskiego poziomu 49 proc., według raportu J.D. Power.
- Największą lojalnością wśród marek popularnych cieszy się Toyota, Honda i Subaru, natomiast Ford i Porsche dominują w swoich segmentach.
- Za spadek lojalności odpowiada m.in. ograniczona dostępność aut, starzenie się oferty i agresywne rabaty konkurencji.
Amerykańska organizacja J.D. Power opublikowała najnowsze wyniki badania U.S. Automotive Brand Loyalty Study 2025. To jedno z najważniejszych zestawień w branży motoryzacyjnej, analizujące, czy kierowcy decydują się na zakup auta tej samej marki przy wymianie pojazdu na nowy.
Tegoroczny wynik pokazuje, że średnia lojalność spadła do 49 proc., czyli jest o 2 proc. niższa niż rok wcześniej. To jeden z najgorszych rezultatów od początku prowadzenia badania. W praktyce oznacza to, że ponad połowa kierowców zmienia markę przy zakupie nowego samochodu.
Eksperci J.D. Power tłumaczą ten spadek kilkoma czynnikami: ograniczoną dostępnością aut, starzeniem się oferty modelowej i agresywną polityką rabatową konkurencji. Wpływ ma także rosnące zainteresowanie zmianą segmentu - kierowcy coraz częściej porzucają kompaktowe sedany na rzecz SUV-ów lub pojazdów elektrycznych.
Największa lojalność w markach popularnych - Toyota i Honda na czele
Wbrew ogólnemu trendowi, część marek potrafi zatrzymać klientów. W kategorii marek popularnych najlepiej wypadła Toyota z wynikiem 62 proc. To już czwarty rok z rzędu, gdy japoński producent zajmuje pierwsze miejsce. Na drugim miejscu znalazła się Honda z wynikiem 55,5 proc., a tuż za nią uplasowało się Subaru.
W segmencie SUV-ów największą lojalność klientów zdobyła Honda, wyprzedzając Subaru, które osiągnęło 60 proc. Wyniki te pokazują, że zwłaszcza w klasach aut rodzinnych japońskie marki cieszą się największym zaufaniem kierowców.
Premium i pickupy - Ford z najlepszym wynikiem lojalności klientów
Wśród marek premium najlepszy rezultat osiągnęło Porsche - 58,2 proc. Drugie miejsce zajął Mercedes, a trzecie Lexus. W kategorii SUV-ów premium najwyżej oceniono Lexusy z wynikiem 57,4 proc., przed BMW (54 proc.).
Najwyższy wynik w całym badaniu odnotował jednak Ford w segmencie pickupów - 66,6 proc. To czwarty rok z rzędu, kiedy amerykański producent jest liderem tej kategorii. Co ciekawe, na drugim miejscu uplasowała się Toyota z 61,2 proc., wyprzedzając Chevroleta i RAM-a. To pokazuje, że nawet w typowo amerykańskim segmencie japońska marka potrafi zbudować silne przywiązanie.
Co oznacza spadek lojalności kierowców?
J.D. Power podkreśla, że lojalność klientów ma bezpośredni wpływ na rynek motoryzacyjny. Im wyższa, tym lepsza wartość rezydualna samochodów - a to przekłada się na atrakcyjniejsze warunki leasingu i większą stabilność cen na rynku wtórnym.
Spadek lojalności oznacza jednak, że coraz więcej kierowców otwiera się na konkurencję, a producenci muszą walczyć nie tylko nowymi modelami, ale i skuteczną polityką cenową. Trendy z USA mają znaczenie także dla Europy - większość marek z czołówki rankingu oferuje w Polsce te same modele.